CAGASOTTO, DORMITE SONNI TRANQUILLI - SECONDO L'IMMUNOLOGO AMERICANO ANTHONY FAUCI "NON C’È ALCUNA PROVA” CHE CI SARANNO “EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO TRA 10-20 ANNI" - QUESTA PAURA È UNA DEI CAVALLI DI BATTAGLIA DEI NO VAX, MA PER LO SCIENZIATO "NON C'È NESSUNA RAGIONEVOLEZZA, NON C’È UN PRECEDENTE, PER NESSUN VACCINO C’È, NON C’È NEMMENO UNA RAGIONE MECCANICISTICA PER PENSARLO…"