ERIC CLAPTON È PAZZO O C’È UN PAZZO CHE SI SPACCIA PER ERIC CLAPTON? – IL CHITARRISTA HA FATTO CAUSA A UNA DONNA TEDESCA, COLPEVOLE DI AVER MESSO IN VENDITA SU EBAY UN CD BOOTLEG PIRATATO DEL MUSICISTA A 10 EURO – LA SIGNORA VOLEVA DISFARSI DEL DISCO, CHE ERA STATO ACQUISTATO DAL DEFUNTO MARITO PIÙ DI 30 ANNI FA. IL GUAIO È CHE CLAPTON HA PURE VINTO LA CAUSA: ORA LA DONNA, UN IMPIEGATA COMUNALE, DOVRÀ PAGARE MIGLIAIA DI EURO AL MILIONARIO ERIC… - VIDEO

Eric Clapton ha esposto denuncia contro una donna tedesca che aveva provato a vendere un suo bootleg su eBay. Il bluesman 76enne ha vinto la causa e obbligherà la donna a pagare migliaia di euro in spese legali.

Eric Clapton e il caso del bootleg

Eric Clapton non ha assolutamente alcuna intenzione di fare qualcosa per sembrare più simpatico dopo, a suo dire, essere stato abbandonato da molti dei suoi amici a causa delle sue posizioni sul COVID.

L'ultima mossa del musicista britannico ha un che di anacronistico nel 2021, quando buona parte della musica si muove in rete e lo streaming la fa da padrone. Per qualcuno, però, a quanto pare il formato fisico è ancora molto caro e non stiamo parlando di appassionati di vinili a caccia di quella prima stampa in qualche mercatino.

Come riportato dalla BILD, infatti, Eric Clapton ha fatto causa ad una donna tedesca, una vedova di 55 anni proveniente dalla regione di Düsseldorf che ha messo in vendita su eBay un CD bootleg al prezzo di circa 10 euro. Il bootleg di Clapton, un disco dal vivo chiamato "Live In USA", era stato acquistato dall'ormai defunto marito in un grande magazzino ormai più di 30 anni fa.

La donna, un impiegato comunale, senza sapere niente sul disco, ha pensato semplicemente di vendere il CD appartenuto a suo marito sulla nota piattaforma ma l'inserzione è arrivata agliocchi di Clapton che ha deciso di agire per vie legali.

La decisione del tribunale

L'ex chitarrista dei Cream ha allora fatto causa contro la donna presso il tribunale regionale di Düsseldorf per il tentativo di mettere in vendita una registrazione illegale della sua musica.

Il giudice ha accolto l'esposto del musicista decidendo in suo favore e rigettando il ricorso della donna che faceva appello al fatto di non essere stata lei direttamente ad acquistare il disco in origine né di avere idea delle caratteristiche del suo contenuto.

Il ricorso, però, è stato respinto e il tribunale ha chiesto alla donna di pagare le spese legali di entrambe le parti, per un totale di circa 3500 euro. Se, nonostante la procedura legale, la donna dovesse decidere di proseguire con la messa in vendita del CD rischierebbe una multa fino a 250.000 euro oppure una pena che la porterebbe a scontare fino a sei mesi di carcere.

L'avvocato della donna, Klaus Günther, ha però dichiarato alla BILD che non si arrenderanno e faranno nuovamente ricorso.

Un prezzo, quello imposto dal tribunale, forse un po' troppo alto per un bootleg di Clapton degli anni '80.

