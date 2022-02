EROS & ROSICONS – DOPO IL BACIO DI MICHELLE HUNZIKER AD EROS RAMAZZOTTI, ARRIVA LA VENDETTA DELL’EX TOMASO TRUSSARDI CHE SMETTE DI SEGUIRE SUI SOCIAL LA SCIO’-GIRL E LA FIGLIA AURORA (DURA LEX SED EX) – CON RAMAZZOTTI NON CORREVA BUON SANGUE DA QUANDO IL CANTANTE DISSE: “A LETTO CON ME MICHELLE NON RIDEVA” - IL SOSPETTO È CHE DIETRO ALLA MOSSA DI TRUSSARDI POSSA ESSERCI...

Un gesto clamoroso, che tradisce un certo grado - assai elevato, in verità - di nervosismo: Tomaso Trussardi, infatti, ha "defollowato" sui social Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la sua ex e sua figlia. Insomma, ha smesso di seguirle sui social. Un dettaglio che la dice lunga su quanta possa essere stata traumatica la rottura dopo dieci anni di relazione. Un dettaglio che ovviamente infiamma il gossip.

Tomaso non è molto attivo sui social, eppure ha scelto di non seguire più le due. Con la Hunziker, nell'unione durata dieci anni, ha avuto due figlie, Celeste e Sole, delle quali sui suoi profili ha postato qualche immagine di famiglia.

tomaso trussardi

Ora la decisione di non seguire più una parte dei suoi affetti. E il sospetto è che dietro al passo indietro possa esserci quanto accaduto nel corso della prima puntata di Michelle Impossibile su Canale 5, ossia il bacio in bocca a stampo tra la Hunziker e il suo ex, l'altro ex, Eros Ramazzotti, padre di Aurora. Bacio che, va da sé, ha parimenti fatto impazzire il gossip.

tomaso trussardi e michelle hunziker

In una recente intervista al Corriere della Sera, Trussardi aveva affermato: "So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: A letto con me non rideva’". Già, con Ramazzotti non correva buon sangue. Affatto...

