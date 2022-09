8 set 2022 12:46

EROS E THANATOS – È MORTO A 82 ANNI IL REGISTA FRANCESE JUST JAECKIN. AVEVA DIRETTO “EMMANUELLE” CON SYLVIA KRISTEL, UNO DEI FILM EROTICI PIÙ FAMOSI DI SEMPRE: LA STORIA DI UNA GIOVANE CHE VIAGGIA VERSO LA THAILANDIA PER RAGGIUNGERE IL MARITO E NEL FRATTEMPO SI LASCIA ANDARE A UNA SERIE DI ESPERIENZE SESSUALI – È STATO ANCHE IL REGISTA DI ALTRI FILM RAFFINATI E PORCELLONI COME “HISTOIRE D’O” CON CORINNE CLERY E “L’AMANTE DI LADY CHATTERLEY” – VIDEO