ESPLODE LA MINA SU TIM: DOPO 5 ANNI FINISCE LA COLLABORAZIONE DELLA "TIGRE" CON LA COMPAGNIA TELEFONICA - SONO MOLTE LE CANZONI CHE MINA HA INTERPRETATO DANDO VOCE ALLE IDEE DI LUCA JOSI, CAPO DELLA STRATEGIA CREATIVA DI TIM, CHE HA LASCIATO LA COMPAGNIA A SETTEMBRE 2021. NEL 2017 JOSI LE CHIESE DI CANTARE “ALL NIGHT” DI PAROV STELAR PER LO SPOT DELLA PRIMA CAMPAGNA CHE LI HA VISTI LAVORARE INSIEME PER TIM. DA LI’… - VIDEO

Franco Zanetti per https://www.rockol.it/

foto di mina

Con la fine dell’anno 2021 si chiude il rapporto di Mina con TIM telecomunicazione SPA, iniziato nel 2017.

In questi cinque anni di collaborazioni Mina ha cantato per le campagne spot e dato la voce alla comunicazione ufficiale del gruppo telefonico. Sono molte le canzoni che Mina ha interpretato dando voce alle idee di Luca Josi, capo della strategia creativa di TIM in questi ultimi anni, che ha lasciato la compagnia a settembre 2021.

luca josi

Nel 2017 Josi chiese a Mina di cantare “All night” di Parov Stelar per lo spot della prima campagna che li ha visti lavorare insieme per TIM.

E' seguita la rilettura di “It’s another day of sun” tratta dalla colonna sonora del film "Lalaland", che ha portato Mina a cantare a Sanremo nelle pubblicità TIM del 2018, 2019, 2020 e 2021 diventando la voce dello sponsor unico della kermesse (per “riapparire”, digitalmente, nella serata finale del 2018, per la prima volta nella storia del festival, in ologramma sul palco).

mina

In seguito Mina ha interpretato canzoni sempre diverse, tra le quali “Merry Christmas in love” di Marva Jan Marrow e Tony Renis,

“Il segnale” (versione italiana di “Kiss the sky” di Jason Derulo),

“Stella stai” di Umberto Tozzi,

mina tim festival-di-sanremo

una ironica “TIMtarella di luna”, la disneyana “I sogni son desideri”,

fino a “Questa è TIM” versione italiana con testo ad hoc del brano “This is me” tratto dalla colonna sonora del film “The greatest showman” che è stata colonna sonora degli spot per tutto il 2021.

spot tim 100 anni telefono mina 8 spot tim 100 anni telefono mina 10 spot tim 100 anni telefono mina 11 mausoleo di augusto josi rossi gubitosi spot tim 100 anni telefono mina 5 spot tim 100 anni telefono mina mina