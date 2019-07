ESPORTIAMO I VALORI NEL MONDO – CHIARA FERRAGNI SARÀ TRA I GIUDICI DI "MAKING THE CUT", IL TALENT SHOW CHE ANDRÀ IN ONDA IL PROSSIMO ANNO SU AMAZON PRIME – LA INFLUENCER AFFIANCHERÀ HEIDI KLUM E TIM GUNN E IL SUO NOME VA A INSERIRSI IN UNA SQUADRA DI GIUDICI E OSPITI TRA CUI NAOMI CAMPBELL, NICOLE RICHIE, CARINE ROITFELD E JOSEPH ALTUZARRA - NEL PROGRAMMA DODICI IMPRENDITORI E DESIGNER…(VIDEO)

CHIARA FERRAGNI PRESENTERA' "MAKING THE CUT"

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

tim gunn, chiara ferragni e heidi klum

Chiara Ferragni come Naomi Campbell. La nota imprenditrice e blogger italiana, che Forbes ha incoronato influencer numero 1 al mondo nella moda, sarà tra i giudici di Making The Cut, la competizione di moda che andrà in onda il prossimo anno in esclusiva su Amazon Prime Video.

L’annuncio arriva in concomitanza con le riprese a Tokyo del talent, presentato da Heidi Klum e Tim Gunn, che toccherà alcuni dei luoghi più iconici della moda nel mondo.

chiara ferragni

La ’signora Fedez’ va ad inserirsi in una squadra di giudici e ospiti che annovera, tra gli altri, come detto la top model Naomi Campbell, l’icona di stile Nicole Richie, la ex Editor-in-Chief di Vogue Paris Carine Roitfeld e lo stilista Joseph Altuzarra.

Making The Cut: di cosa si tratta

Making The Cut vede in gara dodici talentuosi imprenditori e designer del mondo della moda, provenienti da tutto il mondo, per portare i loro promettenti brand allo step successivo: diventare un fenomeno globale.

chiara ferragni e heidi klum 1

I look che verranno mostrati durante Making The Cut saranno acquistabili su Amazon e il vincitore della competizione riceverà un milione di dollari da investire nel proprio marchio.

Questa sfida di moda sarà trasmessa nel 2020 da Amazon Prime Video in più di 200 paesi, tra cui anche l’Italia.

