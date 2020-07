ESSERE FRANCA (PER UN SECOLO) - STEFANIA BONFADELLI, FIGLIA ADOTTIVA, O MEGLIO “ELETTIVA”, PARLA DEI CENTO ANNI DELLA "DIVINA" VALERI: “100, IL NUMERO LE CALZA A PENNELLO MA LEI AMA DEFINIRSI CON UNA SOLA CIFRA: UN COMICO, AL MASCHILE. NON È QUESTIONE DI GENERE MA DI APPARTENENZA” - CON IL GENIO NON SI LITIGA MAI, SOLO UN PO' DI BRONCIO QUANDO HO DECISO DI MANDARE MIA FIGLIA ALLA SCUOLA AMERICANA E NON A QUELLA FRANCESE: "PEGGIO PER TE, TI CRESCERÀ IGNORANTE"!" – LA COMMEDIA INEDITA E LA CELEBRAZIONE SU RAI1 QUESTA SERA CURATA DA PINO STRABIOLI - VIDEO

Katia Ippaso per “il Messaggero”

franca valeri

«Sarà una celebrazione dei cento anni di questa grande attrice, diventata anche una cara amica». Pino Strabioli racconta al Messaggero i contenuti del programma che questa sera Rai1 dedica a Franca Valeri: un lavoro di documentazione e di omaggi tra cui quello di Sophia Loren - all' artista milanese. Essere Franca comincerà alle 23,30 per soffiare, simbolicamente, a mezzanotte, le 100 candeline. Presenti molte donne, da Dacia Maraini fino a Lella Costa. «Serena Dandini confesserà: Franca ci ha benedetto a tutte, noi donne. Ci saranno Luciana Litizzetto e Sabina Guzzanti, Urbano Barberini, Adriana Asti, Christian De Sica, Alessandro Gassman, Laura Delli Colli, Tullio Solenghi e Flavio Insinna», ci anticipa Strabioli. Franca Valeri ci aveva detto giorni fa che avrebbe passato il compleanno con la figlia adottiva, Stefania Bonfadelli, la nipote Lavinia e amici.

Stefania Bonfadelli per la Stampa

Cento anni. Fa un certo effetto a dirlo. Una tappa per pochi eletti. Un numero a tre cifre. Per una donna straordinaria, che di cifre ne ha avute molte come attrice, regista di prosa e di opera lirica, sceneggiatrice, scrittrice Eh beh il numero importante calza a pennello ed era in un certo senso prevedibile.

Lei però preferisce definirsi con una sola cifra: un comico. Mi raccomando al maschile; non è una questione di genere ma di appartenenza. Una maschera. Ma qual è stata la sua cifra di donna? Sicuramente quella di compagna di uomini particolari con cui ha sentito la necessità di condividere anche il lavoro, di amica solidale e presente, di figlia affettuosa e non da ultimo di madre per scelta e non per destino.

stefania bonfadelli

Essere "figlia adottiva", termine bruttino che sa di abbandono e non è certo il mio caso, meglio allora "figlia elettiva", di un genio è una bella responsabilità, impegnativa sicuramente.

Bisogna cercare di esserne all'altezza. Perché proprio io? Non so strano forse ma in fondo perché no? Mi sa che c'è di mezzo la musica, l'opera in particolare, la vera passione di Franca che sicuramente ha amato più Verdi che Shakespeare. E io Verdi l'ho cantato molto. Sì, forse mi ha scelto per quello. Allora io, Verdi, mia figlia, il mio compagno, i nostri cani e gli amici storici siamo una grande bislacca famiglia inventata, di balordi forse, tra Almodovar, circolo socratico e Le catacombe (una commedia della nostra per l'appunto).

Ma le siamo fedeli più di una famiglia legalmente riconosciuta, che lei definisce un insieme di sconosciuti protetti dalla legge. Noi no, non siamo protetti dalla legge ma dall'arte, dall'affetto, dall'esserci scelti e riconosciuti per comuni passioni.

"Ma si può inventare un amore (in questo caso un affetto)?", dice Franca in una sua commedia. "È la sua prerogativa" risponde la protagonista. E allora ti ritrovi a vivere quotidianamente con un genio che ha cento anni di ricordi, di aneddoti, di vita straordinaria che alla fine ti sembra veramente di aver conosciuto la Callas, Fellini, Sordi, Visconti, Pasolini, Flaiano, Laurence Olivier, Edith Piaf, Jean Genet ti racconta di un mondo diverso, in cui le donne erano molto pettinate, e di una religione del teatro in cui contavano solo il talento e le idee.

franca valeri sordi

Qualche volta ti capita di rispondere al telefono e l'interlocutore dice "Buongiorno sono Sofia Loren c'è Franca? O anche, "Buonasera è la segreteria della presidenza della Repubblica" o ti succede di vedere continuamente persone che si buttano ai suoi piedi come fosse una Dea appena entri in un ristorante e non riesci a spiegare a tua figlia perché appena usciamo di casa con nonna Frenky (così la chiama lei) tutti la vogliano toccare, baciare o farci una foto Per lei è solo una nonna. Una nonna che la fa tanto ridere, "ma tanto !" dice lei, e sa che non la deve disturbare qualche volta perché "sai mamma, nonna Frenky sta scrivendo una commedia o un libro non so, ma adesso non glielo chiedo perché è molto concentrata, torniamo dopo, ma non la saluto sennò ho paura che se ne vada e io non voglio che se ne vada".

Con il genio non si litiga mai, solo un po' di broncio quando ho deciso di mandare mia figlia alla scuola americana e non a quella francese: "peggio per te, ti crescerà ignorante"! Il genio non si arrabbia quasi mai, solo quando vede regie d'opera in chiave moderna o quando vede una donna vestita male "ma come si fa?!!", impreca in modo da essere ben sentita dalla malcapitata. Il mondo di oggi non le piace, ma del resto come potrebbe piacerle? Troppa volgarità, troppe parolacce, troppi tatuaggi

franca valeri

Hai ragione Franca. Ogni tanto mi metto i tuoi occhiali di nascosto per avere l'illusione di vedere il mondo con i tuoi occhi, tanto te li rimetto sempre a posto. E siccome sono "bugiarda no, reticente", proprio come te non riesco a dirti quanto ti voglio bene, quanto ti sono grata per avermi permesso di starti vicino, "mammona, carona, poverona!".

UNA SCENEGGIATRICE ATTENTA NEL CALCOLARE LA TENUTA DEL FIATO

Osvaldo Guerrieri per la Stampa

Nel 1970 Franca Valeri scrisse e interpretò per la Rai con la regia di Giacomo Colli quattro atti unici accomunati dal titolo Le donne balorde. Ma se almeno due di questi lavori entrarono nel volume mondadoriano Toh, quante donne! (1992), un quarto pezzo, forse il più imprevedibile, è rimasto fino ad oggi inedito. Che Einaudi lo stampi per i cent' anni dell'artista sembra un dono elargito alle schiere dei fan sempre adoranti e insieme un gesto colmo di devozione e gratitudine.

franca valeri

La commedia si intitola La Ferrarina - Taverna (37 pagine, 8 euro). E' ambientata in un ristorante rustico ma di pretese gestito dalla proprietaria, Lide. Ad un tavolo siedono due soli avventori, un uomo e una donna. Non si sa chi siano, quasi non parlano, ma tra loro corrono occhiate minacciose e gesti che covano violenza. Alle prese con questa coppia, Lide fa ciecamente ciò che deve. Rimprovera il maître per i bicchieri mal puliti, illustra il menu, millanta la genuinità dei cibi. Lide parla e parla, ma non vuol vedere che la corrente tra i due è sempre più esplosiva.

Non si accorge che, finiti sotto il tavolo, i due si stanno picchiando. Quando rientra in cucina per lo champagne, finge di non sentire il grido che ha agghiacciato le lavoranti. E solo all'ultimo vede la donna scivolare a terra con un coltello piantato nel cuore. Ascoltare il suono della propria voce ignorando quella altrui è il tratto forte di una commedia virata sul "noir" che conferma l'originalità di una Valeri al suo vertice ruggente.

franca valeri

Da notare le frasi che, pur stampate, rendono conto della tenuta del fiato, del numero di parole che si possono pronunciare di filato prima di prendere nuovamente il respiro. Ma questo è il teatro ben scritto, bellezza. Anzi, è la Valeri.

franca valeri franca valeri festeggia il suo 98esimo compleanno urbano barberini viviana broglio francesca d aloja franca valeri pino strabioli ferdinando brachetti peretti serena autieri saluta franca valeri leo gullotta con franca valeri nancy brilli franca valeri pino strabioli COVER FRANCA VALERI franca valeri guzzanti Franca Valeri e Erminia Manfredi franca valeri 1 FRANCA VALERI Franca Valeri la signorina snob diventa dottoressa honoris causa franca valeri intervista FRANCA VALERI FRANCA VALERI 2 FRANCA VALERI 1 franca valeri 3 franca valeri de filippo franca valeri gassmann franca valeri magnani franca valeri rinaldi franca valeri manfredi franca valeri merlini franca valeri sordi adriana asti franca valeri franca valeri walter chiari FRANCA VALERI franca valeri zeffirelli franca valeri malgioglio fa gli auguri a franca valeri franca valeri ninetto davoli franca valeri FRANCA VALERI PIERLUIGI DIACO giovanni cottone adriana asti franca valeri ninetto davoli giorgio ferrara FRANCA VALERI TOTO nancy brilli con franca valeri franca valeri pino strabioli serena autieri LITTIZZETTO FRANCA VALERI fioretta mari franca valeri pino strabioli FRANCA VALERI FRANCA VALERI NAPOLITANO franca valeri franca valeri paola cortellesi saluta franca valeri paola cortellesi franca valeri franca valeri cover