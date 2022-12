EUGENIO, MA CHE STAI A DI’? – OSPITE DI SERENA BORTONE A “OGGI È UN ALTRO GIORNO”, EUGENIO FINARDI SI È SCAGLIATO CONTRO ANTHONY DELON, CHE ERA STATO INTERVISTATO PRIMA DI LUI: “QUESTA ROBA CHE IL PAPÀ MUORE E TORNANO I FIGLI CHE SCRIVONO I LIBRI SU QUANTO ERA TERRIBILE IL PAPA’, MA NON ROMPERE LE PALLE E FATTI LA VITA TUA” – PECCATO CHE ALAIN DELON SIA VIVO E VEGETO, COME HA FATTO NOTARE ANCHE LA BORTONE… – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

eugenio finardi a oggi e un altro giorno

Che gaffe clamorosa. Tutto va in scena a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 di Serena Bortone, dove arriva Eugenio Finardi che parla di Alain Delon. Per lui il divo francese, oggi 87 enne, è morto. Ma di fatto è vivo e sta benissimo. Per fortuna.

“Poco fa c’è stato un figlio qua, sta roba che il papà muore e tornano i figli che scrivono i libri su quanto era terribile ma non rompere le pa**e e fatti la vita tua. Non ho per niente apprezzato quell’intervista", dice Finardi.

eugenio finardi a oggi e un altro giorno 4

Ma la Bortone, subito, sistema il tiro. “L’attore non è morto, è ancora vivo. Alain Delon è vivo non è morto, è morta la mamma di Anthony, Nathalie ed anche lei attrice”, continua la Bortone. Una scena degna de "I nuovi mostri" di Striscia la notizia e che potrebbe fare il giro della Rete.

ALAIN ANTHONY DELON eugenio finardi a oggi e un altro giorno 2 eugenio finardi a oggi e un altro giorno 1 EUGENIO FINARDI 14 eugenio finardi a oggi e un altro giorno 3 EUGENIO FINARDI