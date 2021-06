EURO-FREGNA 2020 – LO SCAVALLAMENTO DI GAMBE DI PAOLA FERRARI (MEJO DI SHARON STONE!) E’ ARRIVATO FINO IN SPAGNA! – IL QUOTIDIANO SPORTIVO “AS” HA DEDICATO UN ARTICOLO ALLA GIORNALISTA DI RAI 1, CHE PERÒ HA GIÀ PRECISATO CHE QUELLA SERA PORTAVA LE MUTANDINE: "SHARON STONE IN QUELLA SCENA NON INDOSSAVA L'INTIMO, IO INVECE PREFERISCO TUTELARE LA..." - VIDEO

La giornalista sportiva Paola Ferrari è diventata protagonista sui social dopo un piccolo incidente durante una diretta del Campionato Europeo per Rai1. Le immagini dello scavallamento sono diventate virali e sono state paragonate da molti utenti con quelle di Sharon Stone nel famoso film 'Basic Instinct '. Lei, tuttavia, l'ha presa con umorismo.

"Stanno usando il VAR piu’ sul video in cui accavallo le gambe che in campo agli Europei", ha confessato divertita la 60enne in un'intervista radiofonica. “E' capitata, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto..” , ha aggiunto, confrontando così l’episodio con il piccolo disegno che Belén Rodríguez ha insegnato al Festival di Sanremo e che ha provocato tanto rumore in Italia.

Paola Ferrari ha fatto riferimento anche a quei commenti che l'hanno paragonata a Sharon Stone. E' azzardato, visto che lei è una delle donne più sensuali del mondo. Insomma, video virale mi sembra un po' esagerato, ho condotto due sere coi pantaloni”. Sharon Stone in quella scena non indossava l'intimo... ”Io invece preferisco tutelare la salute e la pulizia igienica.”

Già protagonista dopo Francia-Germania

L’Europeo è a malapena iniziato da pochi giorni ma la giornalista italiana ha già fatto notizia due volte, entrambe virali sui social. La Ferrari era stata criticata dopo Francia-Germania vinta dalla dai campioni del mondo per un gol a zero: non ha saputo dire correttamente i nomi di diversi calciatori. Mats Hummels è diventato "Homeless", Mbappé "Mappé" e Paul Pogba "Pobgall".

