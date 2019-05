UN EUROVISION DELLA MADONNA - MAHMOOD ARRIVA SECONDO, VINCONO GLI OLANDESI (TUTTI I VIDEO) - LA PERFORMANCE DELLA CICCONE (VIDEO) STRACCIA TUTTE LE EURO-TRASHATE SUL PALCO, UN PO' COME RONALDO CHE IRROMPE IN UNA PARTITA DI SERIE C. I SUOI BALLERINI ESPONGONO BANDIERE PALESTINESI, LEI LI CAZZIA: ''NON È UN EVENTO POLITICO''

(ANSA) - Duncan Laurence con 'Arcade' in gara per l'Olanda ha vinto l'edizione 2019 dell'Eurovision Song Contest a Tel Aviv. Al secondo posto l'Italia con 'Soldi' di Mahmood che è stata battuta sul filo di lana del voto dopo essere stata per una buona parte della gara in testa.

Al terzo posto si è classificata la Russia con 'Scream' interpretata da Sergey Lazarev. L'Olanda ha guadagnato 492 punti, l'Italia 465 mentre la Russia 369. Tra il primo e il secondo il distacco è stato di 27 punti.

EUROVISIONE: GRUPPO ISLANDA CON BANDIERA PALESTINESE

(ANSAmed) - Il gruppo islandese Hatari ha innalzato sciarpe con i colori e la scritta Palestina non appena sono stati inquadrati durante la votazione finale dell'Eurovision. Uno dei membri del gruppo ha fatto il segno della V per Vittoria.

BALLERINI MADONNA CON BANDIERE ISRAELE E PALESTINA

(ANSAmed) - Una bandiera israeliana sulla schiena di un ballerino e quella palestinese su quella di un' altra, con i due che si abbracciano al termine della canzone. E' il messaggio lanciato da Madonna dal palco della finale dell'Eurovision a Tel Aviv. Per la sua performance, la pop star americana ha scelto una versione nuova di zecca per i 30 anni di 'Like a prayer' e poi 'Future' - quello delle bandiere - brano inedito dal suo prossimo album 'Madame X' in uscita a giugno.

MADONNA, LE BANDIERE NON ERANO STATE APPROVATE

(ANSA) - L'Unione europea di radiodiffusione (Ebu) ha precisato in un comunicato di non aver approvato preventivamente l'esposizione delle bandiere israeliana e palestinese nell'esibizione di Madonna nell'Eurovision Song Contest. Quella parte dello show non era comparsa nelle prove, ha precisato la Ebu citata dal Times of Israel. "L'Eurovisione song contest - ha ribadito - è un evento non politico, e Madonna ne era conoscenza".

IL CICLONE MADONNA TRA I GIOVANI D' EUROPA "CI ISPIRIAMO A LEI"

Luca Dondoni per ''La Stampa''

L' Eurovision Song Contest, che ieri ha vissuto la sua serata finale all' Expo Center con l' ingaggio di Madonna come ospite d' onore, ha in parte commesso autogol. Dei tanti artisti in gara, anche se presi singolarmente c' è qualche risultato discografico importante, nessuno si può lontanamente avvicinare alla star della serata. È un po' come se Cristiano Ronaldo andasse a fare una partita con una squadra di serie C. Una differenza siderale che ieri era lampante quando Madonna è salita sul palco per cantare Like a Prayer e il nuovo singolo Future tratto dal nuovo album. Ma anche un esempio di star e di carriera da inseguire. Ma chi sono stati gli artisti che è valsa la pena seguire?

Innanzitutto Mahmood, arrivato qui con il massimo dell' umiltà e il pezzo che ha vinto Sanremo. In sala stampa, tutti, dagli ucraini ai norvegesi sino ai greci, hanno battuto le mani ogni qualvolta ha cantato Soldi . «È un gran pezzo - hanno detto in tanti - e ha permesso al vostro artista di farsi notare».

Il trio islandese Hatari, invece, che in un' epoca di spettacolarizzazione del male e dei cattivi sentimenti con i testi della «trap» su donne, soldi e droga, ha stupito per la scenografia e i costumi che li faceva assomigliare a degli zombie arrabbiati. I corpi zavorrati e costretti da cinghie borchiate si spiegano però con il testo della canzone in concorso. Hatrið mun sigra si traduce in «L' odio prevarrà» e potrebbe sembrare un' apologia della malvagità.

Il reale intento degli Hatari invece è quello di denunciare una realtà imprigionata in una «rete di menzogne», quel web che fabbrica le fake news, crea gli «odiatori di mestiere» e soffoca il tentativo, per dirla con Jovanotti, di pensare positivo.

Un altro personaggio che qui ha ricevuto autentici boati ogni volta che si è esibito è il rappresentante della Svizzera Luca Hanni con She Got Me . Negli ultimi anni, la Svizzera ha riscosso scarso successo all' Eurovision Song Contest anche se lo aveva vinto grazie alla canadese Celine Dion nel 1988, ma le cose potrebbero cambiare grazie a questo cantautore e modello bernese.

Conosciuto soprattutto nell' Europa germanofona come vincitore del talent show tedesco Deutschland sucht den Superstar del 2012, il ventiquattrenne è stato scelto su un totale di 430 candidature. Il pezzo è un pop facile facile che accontenta i palati meno esigenti e data la vastità della platea che segue l'«ESC» non è difficile capire perché abbia conquistato larghe fette di pubblico.

Del francese Bilal e delle tedesche S!sters ricordiamo l' impatto sia estetico sia di contenuti, ma un altro personaggio che non può mancare tra coloro che si sono fatti notare a Tel Aviv c' è l' olandese Duncan Laurence con Arcade . Un altro dei tanti artisti emersi grazie a un talent, The Voice of Holland , il ragazzo in realtà di cognome fa de Moor ma ha pensato «andasse meglio un cognome più internazionale». Il pezzo in gara è di quelli con il ritornello che si incolla alle orecchie e in tutto il Nord Europa le radio lo stanno programmando a più non posso. «Mi piacerebbe tanto conoscere Madonna - ha detto Duncan in decine di interviste - la sua carriera è un obiettivo da raggiungere per chi fa questo mestiere».

Certamente la presenza qui di Madonna ha convinto ancor di più l' America a organizzare il suo Song Contest.

La versione nordamericana è ufficialmente in fase di sviluppo con un esordio già previsto nel 2021. «Al di fuori degli sport, l' Eurovision Song Contest è il più grande programma televisivo sulla Terra - ha dichiarato Peter Settman, che si sta occupando di portare lo show negli Usa -. Non vediamo l' ora di presentare questa meravigliosa competizione al più grande mercato, è il momento perfetto per portare questo show al di là dell' Atlantico».

