"HO VISTO UN VIDEO DOVE A UNO DI QUESTI SEMIDEI CONTEMPORANEI SI STACCA L'AUTOTUNE ED È STATO COME VEDERE ICARO COLARE A PICCO"

immagino si riferisca a sfera ebbasta pic.twitter.com/x4GRi1dIFp — chiara loves & has seen rammstein !!!!!! (@hhemingw4y) July 31, 2023

Estratto dell'articolo di Grazia Sambruna per www.mowmag.com

SAMUELE BERSANI

[…] Samuele Bersani, a social unificati, ha voluto infatti condividere un pensiero di suo conio riguardo a "uno di questi semidei contemporanei della rima cantata". Il giudizio (universale) non è tenerissimo: "si stacca l'autotune per qualche secondo sul palco ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera...". Con chi ce l'ha? […] abbiamo più di un ragionevole sospetto sull'identità dell'illustre sciagurato. Se fosse Sfera Ebbasta?

il post di samuele bersani sull autotune

[…] Tre giorni orsono, però, è divenuto sciaguramente virale un video di Sfera Ebbasta in grande difficoltà sul palco di uno dei suoi live. In assenza di autotune, ha belato come uno che nella vita più che il cantante può fare, forse, il pastorotto che richiama le proprie pecore. Sempre ammesso che oggi ci sia una differenza concreta tra i due mestieri. Vi agevoliamo il reperto, ascoltate responsabilmente:

Sui social, riguardo a questo video, c'è chi spiega tale débâcle adducendo responsabilità "all'autotune impostato male". Tra i commenti al post di Bersani, infatti, arrivano anche i fan di Sfera invitandolo a una maggiore "onestà intellettuale": il loro "Icaro" non sarebbe stonato, solo vittima di un infausto problema tecnico. Aggiungiamo tale particolare per completezza d'informazione. E anche perché fa piuttosto ridere già così.

sfera ebbasta

Sempre tra i commenti, interviene anche lo stesso Bersani che esprime il proprio dissenso nei confronti del termine "dissing" relativamente a quanto da lui postato. Non ce ne voglia se l'abbiamo usato comunque È oramai l'estate dei "dissing" e, inoltre, il cantautore ha messo in evidenza un problema che flagella noi tutti, almeno dalla nascita della trap nel nostro Bel Paese. […]

ARTICOLI CORRELATI

sfera ebbasta sfera ebbasta ha problemi all autotune sfera ebbasta ha problemi all autotune sfera ebbasta 34 sfera ebbasta ha problemi all autotune willie peyote samuele bersani