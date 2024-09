FAB FREDA! - FREDA KELLY, LA STORICA SEGRETARIA DEI BEATLES, RACCONTA LA SUA VITA DIETRO LE QUINTE CON LA LEGGENDARIA BAND DI LIVERPOOL: "ARRIVAVANO RICHIESTE ASSURDE, C'ERA CHI VOLEVA UNA CIOCCA DI CAPELLI DI JOHN, PAUL, GEORGE O RINGO" - "NON CI SARÀ MAI UN ALTRA BAND COME I BEATLES, TUTTO DI LORO ERA MAGICO. IL MIO 'BEATLE' PREFERITO? CAMBIAVA OGNI SETTIMANA" - "LA LORO ROTTURA? NON AVVENNE DA UN GIORNO ALL'ALTRO, LE COSE INIZIARONO A…"

freda kelly

Estratto dell'articolo di Martina Tartaglino per “la Repubblica”

Freda Kelly aveva appena 17 anni quando, nel 1962, fu assunta da Brian Epstein, leggendario manager musicale, per gestire la mole di lettere che venivano recapitate a un gruppo di quattro giovani musicisti che aveva iniziato a esibirsi nel Cavern Club, un pub di Liverpool. Anche Freda Kelly frequentava quel posto e ci andava per ascoltare in particolare loro, i Beatles. Fu così che da giovane fan Kelly diventò un riferimento per Epstein e per i Fab Four arrivando a gestire il loro fanclub ufficiale fino allo scioglimento della band e collaborando con Epstein ancora nei due anni successivi. […]

freda kelly

Lei ha vissuto tutta la loro storia, dietro le quinte. Che compiti aveva?

«Il mio primo compito era quello di segretaria di Epstein, il loro impresario. All’inizio eravamo solo in tre in ufficio, una segretaria di nome Beryl Adams, Epstein e io».

[…] Lei era incaricata di gestire soprattutto gli aspetti legati al fanclub. Ricorda episodi strani?

«All’inizio arrivavano tante richieste per avere una ciocca di capelli di John, Paul, George o Ringo».

FREDA KELLY

[…] Aveva un preferito?

«Nei primi tempi, prima di conoscerli di persona sì, avevo un preferito, ma cambiava ogni settimana».

I suoi ricordi più belli?

«Ce ne sono un sacco. Uno di questi fu il ricevimento civico al municipio di Liverpool».

[…] Quando capì che il gruppo si stava sciogliendo?

«La rottura non avvenne da un giorno all’altro, le cose iniziarono a incrinarsi lentamente».

FREDA KELLY CON PAUL

Come è proseguita la sua vita dopo quell’esperienza?

«Mi sono sposata, ho vissuto una vita normale, prendendomi cura di mio marito, dei figli, di quattro cani, tre gatti».

È ancora in contatto con Paul McCartney?

«L’ultima volta che lo vidi fu quando suonò a Liverpool. Mi diede i biglietti per lo spettacolo, per andare nel backstage così mio nipote e i miei amici avrebbero potuto incontrarlo nella sua sala riservata. Quest’anno era a Liverpool a giugno per partecipare a un’iniziativa del Liverpool Institute for Performing arts, e mi fece avere un messaggio tramite un amico».

FREDA KELLY LA SEGRETARIA DEI BEATLES

[…] Ci saranno altri artisti in grado di rivoluzionare la musica e il costume come i Beatles?

«Non ci sarà mai un altra band come i Beatles, tutto di loro era magico».

