FABIO FAZIO VIENE STIPENDIATO DALLA RAI MA CONTINUA A FARE GLI SPOT PER AMAZON - IERI SERA IL CONDUTTORE HA OSPITATO A CHE TEMPO CHE FA LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO A PROMUOVERE LA SERIE "CELEBRITY HUNTED 3" TRASMESSA SU AMAZON PRIME VIDEO. QUESTO DOPO AVER PROMOSSO "LOL 1" SEMPRE DI AMAZON PRIME VIDEO OSPITANDO VIRGINIA RAFFAELE (CHE COME FAZIO HA COME AGENTE CASCHETTO) E "LOL 2" DANDO SPAZIO A FEDEZ…

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fazio-viene-stipendiato-rai-ma-fa-spottoni-amazon-domenica-300537.htm

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it/rai3-ancora-promozioni-ad-amazon-prime-video-nel-salotto-di-fazio/

fazio marino argentero

Nel suo salotto domenicale di Che tempo che fa, il conduttore Fabio Fazio ha accolto ieri - domenica 20 novembre 2022 - anche Luca Argentero e Cristina Marino, fra i protagonisti di Celebrity Hunted 3 in onda sulla piattaforma Amazon Prime Video, rivale della Rai. Non era la prima volta che Fazio offriva alla concorrenza un prezioso spot (ieri Che tempo che fa ha totalizzato il 13.1% di share con 2.741.000 spettatori).

Come segnalato anche da Dagospia, era già capitato per esempio nella puntata del 20 febbraio 2022 con il programma Lol 2 sempre targato Amazon Prime Video, quando il conduttore ligure ne aveva ospitato in studio tre protagonisti, ovvero Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e il Mago Forest.

marino argentero

Raffaele, rappresentata come Fazio dalla ITC 2000 dell'agente Beppe Caschetto, era per giunta già stata ospite a Che tempo che fa nel novembre 2021 per parlare del suo impegno con Amazon Prime Video. Mentre il 28 marzo 2021 la prima stagione di Lol ,sempre targata Amazon Prime Video, era stata promossa nel salotto di Fazio da Fedez. Per paradosso, nella stessa puntata di CTCF era stata ospite Alessia Marcuzzi, che aveva presentato la sua linea di skincare. Un siparietto finito nel mirino del Consigliere Rai in quota Dipendenti Riccardo Laganà, che ne aveva rilevato l'inopportunità essendo di fatto uno spot a un'azienda privata, e del tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia, il cui inviato Pinuccio aveva sottolineato come Marcuzzi, Fazio e Luciana Littizzetto, protagonisti del discusso siparietto in questione, fossero tutti rappresentati dal già citato Beppe Caschetto.

marino argentero

Che tempo che fa non ha però solo promosso solo i prodotti Amazon Prime Video. Domenica 20 dicembre 2020, ospitò infatti in collegamento George Clooney per presentare il suo film The Midnight Sky trasmesso da Netflix. Mentre domenica 22 novembre 2020 nel programma di Rai3 erano comparsi sempre in collegamento Glenn Close e Ron Howard per promuovere il film Elegia americana, trasmesso "in esclusiva su Netflix" come più volte ripetuto da Fazio durante la puntata in questione.

Ma è regolare che un programma Rai offra così spesso una vetrina privilegiata per i prodotti della concorrenza? Senza la Commissione di Vigilanza Rai non ancora costituita dopo le elezioni del 25 settembre scorso, e a parte il suddetto Consigliere Laganà che più volte - inascoltato - ha sollevato la questione, è difficile che qualcuno avanzi la benché minima obiezione. Con buona pace di tutti.

virginia raffaele