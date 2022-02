FAZIO VIENE STIPENDIATO DALLA RAI MA FA GLI SPOTTONI PER AMAZON - DOMENICA FABIOLO HA OSPITATO A “CHE TEMPO CHE FA” VIRGINIA RAFFAELE, CORRADO GUZZANTI E IL MAGO FOREST, OVVERO TRE CONCORRENTI DI “LOL 2”, LO SHOW COMICO DI PRIME VIDEO - SARÀ CONTENTO BEPPE CASCHETTO, AGENTE DELLA LITTIZZETTO MA ANCHE DI PIERO GUERRERA, AUTORE DEL PROGRAMMA DI FAZIO CHE SCRIVE I TESTI DEL MAGO FOREST - IL CASO GIANNOTTI: FUORTES L’HA RICHIAMATO COME CONSULENTE PER L’EUROVISION, E QUALCHE GIORNO FA…

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

corrado guzzanti virginia raffaele mago forest a che tempo che fa

Fabio Fazio ricasca nell'ennesimo spottone di Che tempo che fa alla concorrenza, e in particolare ad Amazon Prime Video, relativamente alla seconda stagione del programma comico Lol in partenza il 24 febbraio 2022.

Ieri sera, domenica 20 febbraio, Fazio ha ospitato in studio tre dei protagonisti di Lol 2, ovvero Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e il Mago Forest. Raffaele era già stata ospite nel novembre 2021, sempre da Fazio, per parlare del suo impegno con Amazon Prime Video, ed ecco che ieri è stato fatto il bis.

corrado guzzanti e virginia raffaele a che tempo che fa

Tris, se consideriamo anche la promozione della prima stagione, sempre a Che tempo che fa l'anno scorso con Fedez — che all'epoca avrebbe dovuto essere in contenzioso con Rai3, contenzioso che invece non c'era mai stato visto che l'annunciata querela della Rai per le vicende del Concertone non era mai partita.

PIERO GUERRERA.

Ovviamente Fedez si è visto anche ieri nel salotto del conduttore ligure, precisamente in un filmato andato in onda durante il programma con la scritta prime video in sovrimpressione.

La piattaforma streaming di Amazon del resto è spesso promossa sulla Rai, non solo a Che tempo che fa, ma anche a Domenica In (ricordiamo il docu-film di Tiziano Ferro, tanto per fare un solo esempio) e finanche nei telegiornali.

niente tv beppe caschetto

Lo stesso Marcello Giannotti, ex braccio destro dell'ex Ad Rai Fabrizio Salini ora tornato dalla finestra a Viale Mazzini grazie al successore Carlo Fuortes che l'ha voluto quale consulente Rai per l'Eurovision, ha scritto qualche giorno fa un articolo per II Messaggero riguardo a Twitch, che appartiene ad Amazon.

Intanto, l'ennesima ospitata di Virginia Raffaele era anche l'ennesima strizzata d'occhio all'agente che l'attrice condivide con Fazio, ovvero Beppe Caschetto della ITC 2000, che è anche la scuderia di Luciana Littizzetto, e che produce gli spettacoli teatrali di Ale e Franz, appartenenti al cast fisso di Che tempo che fa, e di uno degli autori del programma, Piero Guerrera, che scrive i testi del Mago Forest, anch'egli in forza a CTCF, e per l'appunto protagonista di Lol 2.

Oltre che con Littizzetto, Forest e Raffaele, Guerrera ha collaborato anche con Geppi Cucciari, Massimo Gramellini, Luca e Paolo, tutti rappresentati da Caschetto. Labirintiche commistioni, per orientarsi tra le quali ormai ci vuole la bussola, anche se i nomi — e soprattutto uno — sono sempre quelli...

