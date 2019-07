25 lug 2019 12:12

FACCIO COSE VEDO JENNER (KYLIE) – LA SORELLASTRA DI KIM KARDASHIAN CON LE SUE CREMINE E CHIAPPE IN VISTA GUADAGNA UNA FORTUNA SU INSTAGRAM: PER OGNI POST CHE PUBBLICA SUL SOCIAL NETWORK PUÒ ARRIVARE A GUADAGNARE FINO A 1,13 MILIONI – LA CLASSIFICA DELLE STAR CHE FATTURANO DI PIÙ SUI SOCIAL: SECONDA ARIANA GRANDE, TERZO CR7. LA FERRAGNI NON C’È, IN COMPENSO AL 20ESIMO POSTO C’È RONALDINHO