23 ago 2022 14:55

FACEBOOK, INSTAGRAM E TWITTER HANNO RIMOSSO IL VIDEO DELLO STUPRO DI PIACENZA PERCHÈ VIOLA LE LORO REGOLE. IL VIDEO ERA STATO POSTATO ANCHE DA GIORGIA MELONI – SALVINI INTERVIENE A DIFESA DELLA DUCETTA: “IL PROBLEMA NON È IL VIDEO MA LO STUPRO. PIÙ CHE OCCUPARSI DEI FILMATI E DEI TWEET BISOGNA PREOCCUPARSI DI COME PREVENIRE E TROVARE SOLUZIONI” – PERCHE’ NESSUNO DICE CHE C'E' UNA PERSONA CHE HA FILMATO LO STUPRO E BEN GUARDATO DALL’INTERVENIRE? NON E' FORSE GRAVE?