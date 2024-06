16 giu 2024 16:24

FALCHI IN VOLO VERSO ALTRI NIDI – COME DAGO-DIXIT, È FINITA LA STORIA TRA ANNA FALCHI E IL VICESEGRETARIO DELLA LEGA, ANDREA CRIPPA (MA SOPRATTUTTO, ERA MAI COMINCIATA?). DANDOLO AGGIUNGE PEPE: “IL CUORE DI ANNA BATTEREBBE GIÀ PER UN ALTRO UOMO. DI PESO…”