FAMMI VEDERE CHE PISELLO HAI E TI DICO SE MI PIACERAI – APPRODA IN ITALIA SU "DPLAY PLUS" IL DATING SHOW INGLESE “NAKED ATTRACTION” IN CUI I PROTAGONISTI SI PRESENTANO IN TV COMPLETAMENTE NUDI – IN OGNI PUNTATA UN SINGLE SI TROVA DAVANTI UNA SCHIERA DI PENI O DI MAMMELLE E DECIDE QUALE FISICO GLI AGGRADA DI PIÙ: I DUE SI INCONTRANO COME MAMMA L’HA FATTI E SE SI PIACCIONO LA NOTTATA È APPARECCHIATA… VIDEO E FOTO HOT

Francesca D'Angelo per "Libero"

naked attraction 18

Hai capito gli inglesi? Da loro i dating show non si attardano mica in complicate dissertazioni su personalità e compatibilità caratteriali. Nossignore: in Inghilterra si va dritti al sodo o, meglio ancora, si arriva nudi alla meta. Dal 2016 spopola infatti su Channel 4 il dating show Naked attraction e in quel naked, "nuda", sono racchiusi tutti i motivi per cui lo show arriva solo ora qui in Italia.

naked attraction 20

Il programma inglese sarà infatti disponibile dal 16 giugno sulla piattaforma Dplay Plus del gruppo Discovery, peraltro senza censure. Il particolare non è di poco conto visto che i protagonisti sono come mamma li ha fatti: niente abiti, men che meno mutande e reggiseni. Intendiamoci: non è certo la prima volta che vediamo gente nuda in tv. Cinque anni fa, per esempio, sul canale Nove andava in onda Undressed: i due concorrenti si conoscevano dentro un letto, in mutande e reggiseno. Sul canale Dmax, poi, spopola da tempo il reality Nudi e crudi.

naked attraction 14

In Naked Attraction però c'è qualcosa di diverso: c'è più malizia e anche parecchia furbizia. Con la scusa (perché di questo si tratta) che i social ci portano a barare migliorando la nostra immagine social, Naked attraction propone ai concorrenti di mettersi a nudo. Letteralmente. Il meccanismo è presto detto: in ogni puntata due single, ossia un uomo e una donna, cercano un partner con cui passare la serata (qui dell'anima gemella non frega niente a nessuno). Gli autori proporranno loro sei candidati, rigorosamente nudi.

naked attraction 12

Non li vedremo però subito: le parti del corpo verranno mostrate tutte e senza censure, ma gradualmente. Si partirà quindi dai piedi, per la gioia dei feticisti, fino ad arrivare al volto che, tuttavia, in questo contesto rischia di essere il particolare più trascurabile. In uno slancio di par condicio, gli autori hanno poi stabilito che, quando il single avrà fatto la sua scelta, dovrà a sua volta spogliarsi sottoponendosi al giudizio dell'aspirante amante.

naked attraction 13

Se il gradimento sarà reciproco, allora l'amore sboccerà o, almeno, così assicura da sei edizioni a questa parte la conduttrice Anna Richardson. A onor di cronaca è bene aggiungere che nel progressivo disvelamento intimo, ognuno dei sei candidati racconterà qualcosa di sé, come se questo interessasse a qualcuno. Lo stesso titolo lo ribadisce chiaramente: qui si parla di attrazione nuda e cruda, con inquadrature che indugiano sui seni giganti e i sederi sodi.

naked attraction 19

Verrebbe da chiedersi come reagiranno i paladini del body shaming (le discriminazioni fatte sulla base di difetti fisici, ndr): la selezione tra i sei pretendenti avviene su criteri soprattutto estetici ed è difficile immaginare che il palestrato di turno non abbia la meglio sul nerd con la pancetta e l'alluce valgo. Non solo. Con i difetti femminili si sarà indulgenti come con quelli maschili? Il dating di Dplay Plus potrebbe insomma rivelarsi una bomba a orologeria

naked attraction 17 naked attraction 4 naked attraction 5 naked attraction 11