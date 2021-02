PER FAR CARRIERA NON SERVE PIÙ IL CINEMA - COS'HANNO IN COMUNE ANYA TAYLOR-JOY, REGÉ JEAN PAGE E SHIRA HASS? SONO GLI ATTORI DI NICCHIA DIVENTATI STAR PLANETARIE GRAZIE ALLO STREAMING: LA REGINA DI SCACCHI, L'EROE DI "BRIDGERTON" E LA PROTAGONISTA DI "UNORTHODOX": LE SERIE ORMAI CREANO FENOMENI SENZA L'AIUTO DI HOLLYWOOD...

Stefania Ulivi per il "Corriere della sera"

la serie tv la regina degli scacchi

Più che piattaforme, veri e propri trampolini verso una popolarità globale. Tra gli effetti imprevisti della pandemia - che ha favorito la crescita del pubblico della tv in streaming (28,3% di abbonati su scala mondiale nel terzo trimestre 2020, secondo i dati Strategy Analytics) - anche un rinnovamento rapido e repentino del borsino delle star con popolosi fan club sorti grazie all'indigestione di serie tv, che hanno unito il pubblico di oltre mezzo mondo a digiuno di visioni in sale cinematografiche, quasi ovunque chiuse o in sofferenza.

anya taylor joy la regina degli scacchi shira haas

A Anya Taylor-Joy, Regé Jean Page, Shira Haas - ovvero Beth Harmon, Simon Basset, Esty Shapiro, per citare i loro, amatissimi, personaggi - sono bastati pochi mesi per trovarsi, grazie al successo delle serie Netflix di cui sono protagonisti, catapultati da attori di nicchia a star planetarie. Tutti e tre, non a caso, scelti da Time come personaggi emergenti.

Anya Taylor-Joy, la regina degli scacchi, 24 anni, origini anglo-argentine, ha l'agenda piena fino al 2023, compreso il nuovo film di David O. Russell, quello di Robert Egger con Nicole Kidman, il nuovo capitolo Mad Max (Furiosa) di George Miller. A recitare ha iniziato da ragazza, si era già fatta notare per The Witch e Emma. Ma, insomma, nulla di paragonabile all'incoronazione all'attenzione odierna con tanto di benedizione di Garry Kasparov («Non mi stupirebbe se la sua interpretazione stellare facesse di più per promuovere il gioco degli scacchi di ogni campione mondiale»).

shira haas in unorthodox

Deve dire grazie a Shonda Rhines, Regé Jean Page, duca di Hastings, lo scapolo più sexy e desiderato della Londra ricreata con molta libertà e divertimento dalla creatrice di Bridgerton, a partire dai romanzi di Julia Quinn. È nato a Londra 30 anni fa, dove ha frequentato ottime scuole, anche di recitazione, ha vissuto anche a Harare in Zimbabwe, paese di sua madre. Nemmeno lui è uscito dal nulla: gavetta in teatro e in tv. Ormai accreditato come papabile prossimo James Bond e, di certo, protagonista di Dungeons & Dragons per Paramount. Per dirla con Shonda, «Regé è un talento unico, le sue prospettive sono illimitate. Oggi può essere il nostro duca. Ma domani, nemmeno io posso sognare abbastanza in grande».

bridgerton

Shira Hass, venticinquenne di Tel Aviv, si era fatta le ossa già sul set di Shtisel e nel cinema d'autore, notata da Jessica Chastain e Nicole Portman ma grazie al ruolo della timidissima e tosta Esty di Unhortodox è diventata la prima attrice israeliana a conquistare una nomination ai Golden Globes. La sua popolarità è una garanzia, da noi viene distribuito (su miocinema) Asia, opera prima di Ruthy Probar per cui fu premiata al Tribeca.

bridgerton rege jean page

C'è anche la nostra Matilda De Angelis, attesa all'Ariston per il festival di Sanremo, tra i beneficiati dallo streaming. Ha tenuto testa alla grande a Nicole Kidman e Hugh Grant in The Undoing , miniserie da record su Hbo, da noi su Sky Atlantic. Scoperta da Matteo Rovere in Veloce come il vento, la cantante della band Rumba de Bodas, coprotagonista con Elio Germano de L'incredibile storia dell'Isola delle rose, sta girando Di là dal fiume e tra gli alberi di Paula Ortiz, dall'ultimo romanzo di Ernest Hemingway, con Liev Schrieber. E altro bolle in pentola.

foto di shira haas

Dieci anni di, quasi, oscura gavetta, quindi la popolarità improvvisa per Lucas Bravo. Grazie a Emily in Paris, in cui interpreta il ganzo fidanzato chef dell'americanina a Parigi. È successo pure a Camille Cottin, bravissima attrice francese, incoronata ai César 2016 come miglior promessa per Connasse, princess des couer: ha raccolto il tanto seminato grazie al ruolo di Andréa di Dix pour cent (Chiama il tuo agente). Già un successo di France 2 in patria, diventato cult globale su Netflix. Ridley Scott l'ha voluto nel cast di Gucci, è con Matt Damon in Stillwater di Tom McCarthy, oltre a diversi progetti francesi, e in Killing Eve, di Phoebe Waller-Bridge, altro talento che deve il successo planetario a un titolo lanciato su piattaforma, Fleabag, successo targato Amazon.

rege jean page

Lo streaming aiuta anche carriere già consolidate, come quella di Zendaya, già nota ma rilanciata dalla serie Euphoria e dal film Malcom & Marie. Al fianco di John David Washington, altro attore lanciatissimo, figlio d'arte. Dalla sua prima parte da protagonista sembra passato un secolo: Tenet di Nolan, il film che, si sperava, avrebbe riconfermato il predominio della sala sulle visioni da divano.

