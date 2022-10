A FARE DA INFERMIERA A SALMAN RUSHDIE CI STA PENSANDO LA SUA QUINTA MOGLIE, RACHEL ELIZA GRIFFITHS - LA RIVELAZIONE DI IAM MCEWAN, AMICO DELL'AUTORE DI "VERSI SATANICI": "SUA MOGLIE ELIZA È CON LUI TUTTO IL TEMPO" - GRIFFITHS, POETESSA AMERICANA DI 31 ANNI PIÙ GIOVANNE, STAREBBE AIUTANDO LA "LENTA GUARIGIONE" DI RUSHDIE, ACCOLTELLATO LO SCORSO AGOSTO DA UN 24ENNE - L'AUTORE AMERICANO ERA STATO CONDANNATO A MORTE DALL'AYATOLLAH KHOMEINI...

Massimo Basile per www.repubblica.it

Rachel Eliza Griffiths E SALMAN RUSHDIE

Salman Rushdie sta guarendo "molto lentamente" dall'"attacco selvaggio" di cui è rimasto vittima il 12 agosto al festival letterario di Chautauqua, New York, dove avrebbe dovuto tenere una lezione. Tra le pieghe del dramma emerge una novità che riguarda la vita privata dello scrittore: a seguirlo ogni giorno ci sarebbe la poetessa americana Rachel Eliza Griffiths, di 31 anni più giovane, indicata come la quinta moglie dello scrittore. La piccola rivelazione non arriva dai tabloid ma da un amico di Rushdie, il romanziere inglese Ian McEwan, il primo a parlare della presenza di Griffiths in ospedale. A un evento ad Amsterdam, McEwan ha detto: "Sua moglie, Eliza, è con lui tutto il tempo".

Rachel Eliza Griffiths

Riguardo le condizioni di salute, lo scrittore ha aggiunto: "E' estremamente malato. È stata un'aggressione molto, molto selvaggia". "Ho avuto qualche contatto diretto con lui - ha continuato - lui tornerà tra noi, è una persona forte, è un uomo molto coraggioso. Ha ancora molto da dire, e sono sicuro che lo sentiremo direttamente dalla sua voce". McEwan non ha fornito altri dettagli. E non lo ha fatto neanche il figlio maggiore di Rushdie, Zafar: "Temo di non poter commentare i fatti privati di mio padre", ha risposto alla domanda di un giornalista del Daily Mail.

"Le ferite - ha poi aggiunto - sono gravi ma il suo senso dell'humor è rimasto intatto". La poetessa, indicata mesi fa come l'ultima fidanzata, sarebbe la quinta moglie, dopo il divorzio tra lo scrittore e Padma Lakshmi, nel 2007. In precedenza, Rushdie era stato sposato alla scrittrice Elizabeth West, la romanziera americana Marianne Wiggins e alla sua agente letteraria, Clarissa Luard.

SALMAN RUSHDIE

Rushdie, 71 anni, è l'autore dei Versi Satanici, il libro che gli ha procurato nel 1989 la fatwa, la condanna a morte da parte dell'ayatollah Ruhollah Khomeini. Ad agosto, lo scrittore è stato aggredito sul palco di un festival letterario, dove si stava apprestando a fare un discorso sulla libertà di pensiero. A distanza di due mesi, alla British Library di Londra è andata in scena una lettura collettiva di riflessioni firmate da autori, giornalisti, produttori e poeti come, tra gli altri, Mona Arshi, Melvyn Bragg, Mariella Frostrup, Kathy Lette, Philippe Sands e Alan Yentob.

SALMAN RUSHDIE

Erano presenti all'evento gli autori Monica Ali, Hanif Kureishi, Julian Barnes e Nigella Lawson. I lettori di Rushdie si aspettano di ricevere notizie positive dall'ospedale dove lo scrittore è ricoverato. L'attentatore, Hadi Matar, 24 anni, era riuscito ad accoltellarlo dieci volte, in vari punti del corpo: al collo, all'addome, all'occhio destro, torace e gamba destra. Arrestato, Matar si è dichiarato non colpevole. Quando è nato, "Versi Satanici" era già stato bandito dai musulmani. Lui ha raccontato di non averlo neanche letto.

hadi matar l'uomo che ha accoltellato salman rushdie

salman rushdie IL MOMENTO IN CUI HADI MATAR VIENE BLOCCATO DALLA FOLLA salman rushdie