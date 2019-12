DALLA FASCIA ALLE STRISCE - VIDEO: L'EX MISS ITALIA EDELFA CHIARA MASCIOTTA RACCONTA IL SUO INCIDENTE, QUANDO L'HANNO INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI. ''HO CONDIVISO LE FOTO DELLE FERITE SUL VOLTO SUI SOCIAL. MA NON VOGLIO PARLARE DELLA MIA STORIA. NEL GIORNO DELLA MORTE DI QUELLE DUE RAGAZZE VORREI LANCIARE UN APPELLO…''

edelfa chiara masciotta (1)

DAGONEWS



Lo scorso 19 novembre Edelfa Chiara Masciotta è stata investita da un'auto a Chivasso, in provincia di Torino. Sui social aveva mostrato le sue cicatrici, riportanto anche una frattura al naso: "Dopo quello che è successo sono molto felice di essere qui a parlarne. Io ero a piedi quando sono stata investita, stata un’esperienza molto forte. Quando succedono queste cose ti rendi conto delle cose davvero importanti della vita", ha dichiarato l'ex Miss Italia, eletta nel 2005, a Storie Italiane.

“Quell’uomo è subito sceso dalla macchina ed è stato lì con me fino a quando non è arrivata l’ambulanza. Mi hanno aiutato anche altri due ragazzi e due care amiche che passavano lì per caso. Lasciamo stare il cellulare, stiamo attenti tutti. Sia pedoni sia automobilisti. I mezzi di trasporto sono un’arma”, ha aggiunto l'attrice nel programma in onda il 23 dicembre su Rai1.

La Masciotta, con il volto segnato dalle cicatrici, ha continuato il suo racconto: "Più che parlare della mia storia, vorrei lanciare un appello. Dobbiamo rispettare la segnaletica stradale e stare tutti più attenti. Non usare il cellulare mentre si guida e rallentare agli incroci. Anche se arriviamo un pochino più tardi, chi se ne importa", ha concluso durante l'intervista con Eleonora Daniele.

