LA FASE DUE DELLA SATIRA – ALDO GRASSO SUL RITORNO DI CROZZA: “È PARSO LEGGERMENTE AGITATO, I MONOLOGHI SONO PARSI PIÙ INGESSATI DEL SOLITO, MENTRE I PERSONAGGI COME SEMPRE HANNO TOCCATO VETTE BRILLANTI” – “DA SEGNALARE UN VINCENZO DE LUCA PIÙ VERO DEL VERO A DISQUISIRE DI FRATACCHIONI E UN PROFESSOR FRANCO LOCATELLI CHE È GIÀ UN CULTO IN MEZZO ALLA PLETORA DI VIROLOGI ED EPIDEMIOLOGI TELEVISIVI. IL MOMENTO PIÙ ALTO DELLA PUNTATA È STATO…” – VIDEO

2 – QUANDO IL LESSICO PANDEMICO SI TRASFORMA IN MATERIALE SATIRICO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Saremo pronti per tornare a ridere? Tra le riaperture varate con l' avvio della Fase 2 c' è anche quella della risata? Gli effetti materiali della pandemia e del relativo lockdown sono misurabili e davanti agli occhi di tutti, ma i risvolti psicologici di un trauma collettivo che stiamo solo ora iniziando a processare restano inevitabilmente più sfumati.

Il ritorno in diretta di Fratelli di Crozza , dopo lunghe settimane di sospensione precauzionale, valeva anche come una specie di termometro per misurare quanto la sensibilità collettiva è pronta per trasformare il lessico pandemico in materiale satirico (Nove, venerdì in prima serata). L' attesa per il ritorno di Maurizio Crozza era alta, anche perché alcuni dei personaggi saliti alla ribalta mediatica durante questi due mesi sembravano già tragicamente usciti da uno degli sketch del comico genovese, a cominciare da Irene Pivetti.

Crozza in Fase 2 è parso leggermente agitato, soprattutto a inizio puntata.

Comprensibile, perché l' assenza del pubblico pesa sul suo show molto più che in altri programmi. Il suo non è un pubblico di applauditori da talk show, è pubblico teatrale, necessario per costruire una relazione giocata sull' empatia, parte sostanziale dello spettacolo. I monologhi sono parsi più ingessati del solito, mentre i personaggi come sempre hanno toccato vette brillanti. Da segnalare un Vincenzo De Luca più vero del vero a disquisire di fratacchioni e a godersi la nuova popolarità globale e un professor Franco Locatelli che è già un culto in mezzo alla pletora di virologi ed epidemiologi televisivi.

Il momento più alto della puntata è stato il siparietto tutto lombardo con Gallera e Fontana interpretati da Crozza, che li ha definiti «i cric e croc del crack». La satira è sempre una risata amara: quando si esercita sulla tragedia deve essere così riuscita da farti quasi vergognare di ridere, com' è stato in questo caso.

