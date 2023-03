FATECE LARGO CHE TORNAMO NOI! - IL ROCK SCOSCIATO E PARACULO DEI MANESKIN ARRIVA A ROMA - DUE DATE SOLD OUT AL PALAZZO DELLO SPORT, IN ATTESA DELL'APPUNTAMENTO DI LUGLIO ALLO STADIO OLIMPICO – IL PRIMO INCONTRO SUI BANCHI DEL LICEO KENNEDY, POI LE ESIBIZIONI IN VIA DEL CORSO, PRIMA DEL GRANDE SUCCESSO… – IL VIDEO IN CUI DAMIANO PROVA A FAR CANTARE IL CHITARRISTA THOMAS

Estratto dell'articolo di Paola Medori per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

damiano al concerto dei maneskin a torino

[…] Con il Loud Kids Tour i Måneskin tornano a casa, in concerto stasera e domani al Palazzo dello Sport. Doppio appuntamento sold out da tempo. Ma per chi si fosse lasciato sfuggire i biglietti, niente paura: il 20 e 21 luglio rivedremo la band romana dei record allo Stadio Olimpico.

[…] La voce del bello e dannato, Damiano David, sempre in primo piano. Sorretta dai ritmi elaborati della batteria di Ethan Torchio, il saggio del gruppo, e i riff alla chitarra di Thomas Raggi in duello con il basso della bionda Victoria De Angelis, dall’incedere sicuro e disinvolto. In scena i bohemien capitolini porteranno il loro terzo album Rush! […]

IL CONCERTO DEI MANESKIN A TORINO

Partiti dai banchi del liceo Kennedy hanno bruciato ogni tappa: dal secondo posto a X Factor , solo vittorie all’orizzonte. A Sanremo 2021, all’Eurovision Song Contest fino alla consacrazione definitiva prima negli Usa e poi nel resto del mondo. […]

Pronti a capovolgere ogni aspettativa e portare festa e trambusto, come lo scorsa luglio al Circo Massimo di fronte a 70mila presenti e due ospiti d’eccezione, Angelina Jolie con la figlia Shiloh. Uno show iper fluido, con il sipario rosso che si alza sulle note di Don’t Wanna Sleep . Non mancheranno i brani dell’ultimo disco: dalle irresistibili Baby Said e Don’t wanna sleep alla spavalda Bla bla bla .

IL CONCERTO DEI MANESKIN A TORINO

E ancora Kool Kids dalla vena punk, la power ballad, If Not for You , da cantare a squarciagola, e l’immancabile Gossip , con il tocco funk-metal alla chitarra di Tom Morello dei Rage Against the Machine. […]

A fare da cornice alla performance, una produzione composta da oltre 300 corpi illuminati e quasi 40 universi di programmazione, sorretta da una struttura di oltre 150 metri. Ma non è tutto: il Rush! World Tour è già alle porte, dopo Canada e Stati Uniti (arriveranno anche al Madison Square Garden di New York) per la prima volta sbarcheranno in Australia con numerose date da tutto esaurito.

