8 ott 2020 18:50

FATTI E SARFATTI (MARGHERITA) DEL VENTENNIO – ALDO GRASSO: "PERCHÉ UN'EBREA LA CUI FAMIGLIA NON FU POI RISPARMIATA DALLE LEGGI RAZZIALI, FU L'AMANTE DEL DUCE? RESTA UN MISTERO COME UNA DONNA DI TANTA CULTURA, UN'AUTORITÀ IN CAMPO ESTETICO, ABBIA VISTO IN MUSSOLINI L'IDEA DI UNA SOCIETÀ DOMINATA DALL'ARTE" – LA DOCU-FICTION CON SONIA BERGAMASCO