Alessandra Menzani per ''Libero Quotidiano''

Hanno tutti ragione, scriveva Paolo Sorrentino in uno dei suoi libri più brillanti. In questa vicenda, invece, hanno tutti torto, perché da parte di due conduttori di primo piano, che entrano nelle case degli italiani, sarebbe apprezzabile un minimo di contegno e professionalità in più. Non le risse da Grande Fratello e Temptation Island. I protagonisti della telenovela dell'estate sono Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, volti amati della tv, che riescono a litigare anche se non lavorano più insieme, si odiano tanto che alla fine forse si amano. odio o amore?

I due, che anni fa conducevano insieme i Fatti Vostri, bisticciano ancora perché Adriana, durante la diretta della nuova trasmissione che presenta su Tv8, con il neo partner Alessio Viola ha fatto una gag sull'età degli uomini. La stessa gag che era stata al centro dell'antica lite con Magalli. Giancarlo, che non le manda certo a dire (spesso rifiuta le interviste per "paura" di spararla grossa contro i colleghi), ha risposto in modo discutibile, ovviamente sui social. Ha postato una faccina «stai zitta» e la scritta «0.9», che altro non è che una frecciata sugli ascolti non entusiasmanti di Ogni mattina, la nuova trasmissione della Volpe. In aggiunta al post, nei commenti, la frase: «Chi vuole capire, capisce». Il tutto è stato eliminato ma troppo tardi; insomma, robe che da un signore maturo magari non ci si aspetta.

Adriana Volpe non ci sta, ieri in diretta si è presa uno spazio tutto per sè per rispondere a Magalli. Dire che non vedesse l'ora è riduttivo. «Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta: non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi». «Caro Giancarlo, questo gesto, "shhh", non me lo fai () Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra e a una rete che stimo. E tu, caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. Questo non te lo permetto».

Sui social, poi, Adriana parla degli ascolti. «Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello (Cirillo, ndr), dal 9-10% è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto ad una rete giovane come Tv8. Mi offende questo gesto. Oggi rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata. I giovani vanno incoraggiati. Peccato che tu i giovani li temi». Poteva mancare la controreplica di Magalli?

No. Su Davide Maggio: «Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20. E quindi è colpa loro? No, perché l'arrivo del digitale e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano». controreplica al veleno «Poi», aggiunge il veterano della Rai, «non è vero che sono rimasto solo al comando. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime) e al posto di Marcello prima Jo' di Tonno e poi Graziano Galatone (bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli».

Infine: «Casomai c'è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni». Il prossimo capitolo? Di certo non mancherà.

Marcello Cirillo su Instagram:

Allora se proprio la vogliamo mettere su questo piano, ti ricordo che prima di esserci tu nella trasmissione i fatti vostri io l'ho fatta, insieme al mio socio Antonio, con Fabrizio Frizzi ed Alberto castagna, due veri signori della televisione molto amati, a differenza di te, da tutti, con i quali abbiamo fatto anche piu del 50% di share a mezzogiorno e con il serale, abbiamo toccato anche 9 milioni di spettatori poi dopo, sei arrivato tu, con il tuo bagaglio di gran simpatia e la trasmissione e' calata, a memoria non mi pare ci fossero satellitari e digitali terrestri.

Hai detto beandoti “sei da tre anni a casa” (a parte che nel 2017/18 sono stato inviato di “quelli che il calcio” per poi insieme alla tua “amata” Adriana partecipare a Pechino express), questo e il tuo unico hobby rimasto, rimarcare, qualora ce ne fossero, i problemi altrui; vedi Giancarlo eri una persona spiritosa, ed eri il mio migliore amico, tempo evidentemente sprecato, adesso la linea di demarcazione tra essere spiritoso ed essere cattivo e' diventata molto sottile, sei un “piccolo uomo” che non vive ma va in onda, godendo dei problemi altrui.

Buona estate!