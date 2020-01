IL FAVOLOSO MONDO CORONIZZATO - LUIGI FAVOLOSO ''RIAPPARE'' E AMMETTE LA BUFALA: ''MI SONO FATTO PAGARE PER LE FOTO, MI SERVIVANO CONTANTI. CON MIA MADRE NON PARLO PIÙ, NON AVREBBE DOVUTO FARE LA DENUNCIA PER SCOMPARSA. ERO ALL'ESTERO'' - NINA MORIC PUBBLICA FOTO DI PRESUNTE BOTTE RICEVUTE DALL'EX, CON IL MESSAGGIO ''HO RISCHIATO DI UCCIDERTI''. MA DAI MARCHI CHE VENGONO AMPIAMENTE MOSTRATI IN TV SI CAPISCE CHE DIETRO C'È SEMPRE IL CARO VECCHIO FURBIZIO CORONA, BURATTINAIO DI QUESTO CIRCO DEI MIRACOLATI

1. LUIGI FAVOLOSO: ''NON PARLO PIÙ CON MIA MADRE, MI SONO FATTO FOTOGRAFARE PERCHÉ AVEVO BISOGNO DI CONTANTI''

Andrea Conti per www.ilfattoquotidiano.it

nina moric contro luigi favoloso 6

Luigi Mario Favoloso è tornato in Italia, dopo essere sparito per 29 giorni. La sua assenza ha fatto molto discutere soprattutto dopo che l’ex fidanzata Nina Moric l’ha accusato di violenza e percosse. Anche la madre del modello, Loredana, ha difeso nel talk di Barbara d’Urso il figlio dalle accuse di Nina Moric, denunciandone la scomparsa. Denuncia che poi è stata ritirata, dal momento che Luigi Mario Favoloso dall’estero avrebbe mandato una mail alla madre, spiegandole che stava bene. C’è chi ha mosso anche delle accuse a Favoloso di aver architettato con la madre una farsa, che ha messo in allarme le forze dell’ordine, facendo scattare così l’ipotesi del reato per procurato allarme.

nina moric contro luigi favoloso 5

Il diretto interessato ha respinto tali ipotesi, prendendo le distanze dalla madre. “Mia madre ha simulato in diretta di aver avuto una mail da parte mia, in diretta da Federica Panicucci, quando gliel’avevo inviata due giorni prima. – ha l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ a ‘Live Non è la d’Urso’ – Non la perdonerò per questo, è stato un errore da parte sua, non avrebbe dovuto farlo. Non capisco perché l’abbia fatto. Io non sapevo niente della denuncia di scomparsa. Quando ha saputo che stava succedendo sono entrato in un Internet Caffè, ho scritto a mia madre e lei ha ritirato la denuncia”.

nina moric

Favoloso conferma di essere andato all’estero e di essersi fatto fotografare dal settimanale “Chi”, mentre era in viaggio in Svizzera perché aveva bisogno di contanti. Poi è ricomparso sui social mentre era in Armenia. Durante il talk sono state mostrate anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che smentirebbero Luigi Favoloso e la madre che aveva dichiarato che il figlio era uscito da casa per poi scomparire. Nelle sequenze non c’è alcuna traccia di Favoloso, il quale ha spiegato che in realtà quel giorno è entrato e uscito da casa per ben tre volte.

livello alto e corona

Ma il vero motivo per cui Luigi Mario Favoloso è rientrato in Italia ed è intervenuto su Canale 5 è stato per respingere tutte le accuse rivolte da Nina Moric. “Il 19- 20 dicembre scopro una cosa terrificante- ha raccontato -. In un messaggio mandato a Nina, da parte di un mio amico, c’era scritto ‘ci siamo amati’. Ho perso in un attimo non solo la mia famiglia (perché Nina e Carlos erano la mia famiglia) anche una somma importante di soldi, perché c’era il progetto di investire in Africa. Ho perso tutto e volevo andare via”.

livello alto piscopo favoloso

E sulle foto mostrate dalla Moric in cui si vedono alcuni lividi, Favoloso respinge tutto: “Ho dovuto cercare di salvare Nina da se stessa, non le ho mai fatto del male. Spiegherò tutto nelle opportune sedi, vorrei non dire altro. La verità è che Nina non può accettare il fatto che io l’abbia lasciata, vuole continuare questa relazione malata, anche in tribunale, è un modo per non lasciarmi andare. Se non ci fosse stata questa denuncia io non sarei mai tornato”.

1. NINA MORIC ACCUSA FAVOLOSO E PUBBLICA LE CHAT CHE LO INCHIODANO

Luana Rosato per www.ilgiornale.it

La partecipazione di Luigi Mario Favoloso a Live! Non è la d’Urso ha scatenato la reazione di Nina Moric, che ha deciso di pubblicare sui social alcune chat che incastrerebbero l’ex fidanzato e lo renderebbero colpevole di violenze nei suoi confronti.

barbara d urso luigi favoloso

La scelta di condividere su Instagram gli screenshot di alcune chat con Favoloso nasce dalle ultime dichiarazioni di quest’ultimo che, come spiegato ai microfoni di Canale 5, ha rigettato qualunque accusa di violenza e maltrattamento nei confronti di Nina Moric e del figlio Carlos Maria Corona.

nina moric contro luigi favoloso 4

“Ho dovuto bloccarla, strattonarla, ma mai uno schiaffo o un pugno – ha detto lui nel salotto di Live! – [...] Lei vuole distruggermi perché io l’ho lasciata, lei è un autolesionista. E’ un modo per continuare una specie di relazione malata. Io non sarei mai tornato, sono tornato per spiegare. Nina lo sta facendo per continuare questa relazione malata. Nina dovrebbe farsi seguire da una persona seria”.

Luigi Mario, dunque, ha sostenuto di non aver mai picchiato la Moric, ma di averla bloccata con forza per arginare alcuni suoi atteggiamenti, per impedirle di farsi del male da sola, mentre, riguardo le foto che testimonierebbero le violenze di Favoloso nei confronti della ex, lui non ha avuto problemi nel dire che i lividi “soni stati fatte dalla mamma di Nina il giorno che hanno portato via Carlos quindi non sono recenti”. L’imprenditore napoletano si è dichiarato innocente e ha spiegato di essere rientrato dal viaggio che aveva deciso di intraprendere per difendersi dalle pesanti accuse della modella.

cosimo merolla e corona

Davanti alle parole dell’ex fidanzato, però, Nina ha scelto di replicare e, dopo aver chiamato in diretta Barbara d’Urso, ha deciso di condividere sui social una parte delle chat intercorse tra lei e Luigi Mario in cui lui sembrerebbe confessare le violenze e invocare il perdono per quanto avvenuto.

“Hai ragione. Ti chiedo scusa. Ma quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa, non trovo più me stesso, non trovo più la luce – si legge in uno screenshot di una chat tra Nina e Luigi Mario - .Da quando li ho letti è cambiato tutto. Ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci”. Le conversazioni tra i due, poi, sono andate avanti ed in un altro post pubblicato dalla Moric, Favoloso spiegherebbe i motivi della “sparizione” dall’Italia.

cosimo merolla e corona

“Fingermi morto, cambiare identità e faccia, ma non per uccidere il dittatore cattivo. Per averti di nuovo, per farti innamorare di una persona nuova – scrive lui alla Moric – [...] Avevo addirittura trovato già un passaporto e un medico che mi rifacesse alcune cose per essere diverso. Poi è arrivata la tua freddezza (che, ndr) [...]mi ha convinto che forse morire davvero per dimostrarti i miei sentimenti sarebbe la cosa giusta da fare”. Infine, Nina ha pubblicato una serie di messaggi in cui l’ex fidanzato invoca il perdono rifacendosi ad alcune citazioni tratte dal Vangelo.

nina moric contro luigi favoloso 3 nina moric contro luigi favoloso 2

