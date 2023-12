FAZIO, CHE STRAZIO! – IERI FABIOLO HA FRIGNATO DURANTE “CHE TEMPO CHE FA” PER LA CANCELLAZIONE DELL’INTERVISTA DI MAHMOOD: “NON POTEVA VENIRE, DAL MOMENTO CHE VA A SANREMO, PER DELLE NUOVE REGOLE”. MA COSA PREVEDONO LE NUOVE NORME? LA RAI PROIBISCE AI CANTANTI IN GARA DI ESSERE OSPITATI IN PROGRAMMI CHE PREVEDONO UNA LORO ESIBIZIONE. NON SOLO: FINO AL 13 FEBBRAIO, IL VINCITORE NON POTRÀ ANDARE IN NESSUNA TRASMISSIONE DI EMITTENTI CONCORRENTI. SARÀ LA PRIMA VOLTA PER FAZIO (NESSUNO SCANDALO: PERCHÉ LA RAI DOVREBBE FARE UN REGALO AL “NOVE”?) - IL GIALLO DEL CONCERTO DI ROSE VILLAIN - VIDEO

Marco Zonetti per Dagospia

La prima vittima di quello che ormai è noto come "embargo sanremese" è stato Mahmood. Ieri sera, il due volte vincitore del Festival e partecipante alla prossima edizione che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024, avrebbe dovuto essere ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa e invece è stato costretto a dare forfait.

«Stamattina la casa discografica di Mahmood ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole» ha spiegato Fazio ieri sera durante Che Tempo Che Fa. Al che Luciana Littizzetto ha replicato: «Una regola di stamattina fatta apposta? Non ospiteremo neanche il vincitore di Sanremo quindi?».

La "regola di stamattina" chiamata in causa dalla Littizzetto è la nuova norma varata dalla Rai che proibisce ai cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 di essere ospitati in programmi che prevedono una loro esibizione. Ma non è finita qui: fino al giorno 13 febbraio 2024 compreso, l’artista vincitore di Sanremo 2024 non potrà partecipare a programmi televisivi trasmessi da emittenti diverse dalla Rai.

In altri termini, i programmi di Mediaset, La7, Discovery e così via potranno ospitare il vincitore di Sanremo (che sarà decretato sabato 10 febbraio 2024) soltanto a partire dal mercoledì successivo, ovvero dal 14 febbraio 2024.

Il motivo di tale regola lo ha spiegato questa mattina, tra il serio e il faceto, il direttore artistico Amadeus dall'amico Fiorello a Viva Rai2!: «È il cosiddetto embargo, l’embargo è quando interrompi i rapporti commerciali con altri Paesi sia per ragioni politiche che economiche. In questo caso è solo perché il cantante non può andare da altre parti, sennò poi lo vogliono tutti e quando arriva a Sanremo, tutti dicono: ancora questo!».

In ogni modo, la norma è stata subito malignamente ribattezzata "Norma Anti-Fazio", poiché - come ha illustrato quest'ultimo a Che Tempo Che fa - vieterà per la prima volta al conduttore ligure di avere ospite il vincitore di Sanremo il giorno immediatamente successivo alla finale.

Fazio - che dovrà quindi attendere fino a domenica 18 febbraio, otto giorni dopo la finale, per avere ospite il vincitore di Sanremo 2024 - ha così commentato ieri sera a Che Tempo Che fa: «Questa è un’altra regola che hanno fatto stamattina. Noi abbiamo sempre avuto il vincitore di Sanremo. Ma noi ci divertiamo lo stesso».

Pure, il nuovo regolamento non si limita soltanto a far saltare ospitate già previste e fissate, ma ha rischiato d'impedire addirittura la partecipazione al Festival a una concorrente, ovvero Rose Villain. La cantautrice e rapper milanese, poche ore dopo l'annuncio dei partecipanti da parte di Amadeus al Tg1, è infatti apparsa ad Amici di Maria De Filippi e si è subito ventilata l'ipotesi di una sua esclusione in base alla nuova norma. La sua ospitata sarebbe tuttavia giustificata, dal momento che era già stata registrata prima dell'annuncio di Amadeus.

La casa discografica di Rose Villain ha altresì dichiarato che il concerto della rapper previsto per il 15 dicembre all'Orion di Ciampino (Roma), annunciato fin dal giugno scorso, si farà. E questo malgrado la regola in questione vieti ai cantanti di Sanremo 2024 anche la partecipazione a "manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della quinta serata della kermesse».

La giustificazione secondo cui il concerto di Rose Villain era fissato fin dallo scorso giugno non ha però convinto tutti, dal momento che l'ospitata di Mahmood a Che Tempo Che Fa era già stata annunciata qualche giorno prima che, al Tg1, Amadeus rivelasse l'elenco dei partecipanti a Sanremo 2024. Il tutto a corroborare ulteriormente l'ipotesi che si tratti davvero, in ultima analisi, di una "Norma Anti Fazio".

