FAZIO CHIUDE CON UN MOSCIO 8,4%, E PURE STAVOLTA IL FRATACCHIONE PROVA A FARE LA VITTIMA: ''IL NOSTRO RACCONTO NON ERA TERMINATO''. MA ORA CHE NON C'È PIÙ SALVINI AL GOVERNO, CHE LA DE SANTIS NON È PIÙ A RAI1, CHE VIALE MAZZINI È DI NUOVO IN MANO AL PD, CON CHI SE LA PRENDERÀ? FORSE CON L'ANTICO ADAGIO: ''È LA CORNICE CHE FA IL QUADRO''. I SUOI ASCOLTI SU RAI2 SI SONO SGONFIATI COME UN SOUFFLÉ, CON DEI TREMENDI 4% NEL PRESERALE. QUINDI NON ERA LUI AD ATTRARRE SPETTATORI, MA LA COLLOCAZIONE IN CUI APPARIVA A GARANTIRGLI VISIBILITÀ. POI SE LA LITTIZZETTO FA SEMPRE LA STESSA BATTUTA SUL PISELLO DI ROCCO SIFFREDI…

1. CHE TEMPO CHE FA, LITTIZZETTO ESTREMA SU ROCCO SIFFREDI: "COME RIESCE A FARSI LA VICINA DI OMBRELLONE"

Da www.liberoquotidiano.it

Ultimo monologo della stagione per Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio arrivato all'ultima puntata su Rai 2, quella di domenica 24 maggio. E nel corso del suo ultimo monologo, la comica torinese come capita ormai da settimane si è spesa in una serie di freddure legate al coronavirus. Una di queste riguardava le spiagge, il distanziamento sociale e la star dei film a luci rosse, Rocco Siffredi, noto per le sue dimensioni. "Spaventoso: Rocco Siffredi riesce a farsi la vicina di ombrellone rispettano il metro e mezzo di distanza", afferma Luciana Littizzetto davanti a un imbarazzato Fabio Fazio. E come Siffredi possa compiere simile prodezza lasciamo a voi immaginarlo...

2. CHE TEMPO CHE FA, FAZIO SALUTA CONTROVOGLIA: «PURTROPPO È L’ULTIMA PUNTATA, IN REALTÀ IL RACCONTO NON È TERMINATO»

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

“Purtroppo è l’ultima puntata“. L’avverbio di valutazione non era di circostanza. E’ stato un arrivederci controvoglia quello pronunciato ieri sera da Fabio Fazio. Dietro al sorriso cortese da «fratacchione» (copyright, Vincenzo De Luca), il conduttore non ha infatti nascosto un certo dispiacere per la conclusione del proprio programma nel mezzo della cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Se fosse stato possibile, Fazio avrebbe infatti voluto proseguire nel racconto della pandemia anche oltre al periodo per lui stabilito. Già, perché la chiusura di Che Tempo Che Fa era in realtà prevista a maggio, ma al programma era stata già concessa una minima proroga. Lo ha spigato lo stesso presentatore nel suo saluto di ieri.

“Purtroppo è la nostra ultima puntata. Erano previste 32 puntate e questa è addirittura la 33esima. Ci rivedremo la prossima stagione. Ringrazio i miei colleghi della Rai e de L’Officina, Rai2 con i direttori che ci hanno accompagnato ovvero Carlo Freccero prima e Ludovico Di Meo adesso. Vorrei ringraziare tutti quelli che sono qui con me, pochi a dire il vero, che hanno vissuto con me l’avventura così speciale di quest’anno, con la consapevolezza della necessità di essere vicini al pubblico che ci segue da casa“

ha affermato Fazio, che negli attimi finali della puntata ha anche scherzato così:

“Ci vediamo la settimana… anzi, l’anno prossimo… insomma, dopo l’estate!“.

Ma le parole più eloquenti al riguardo, il conduttore le aveva dichiarate in un’intervista al nuovo Tg3 di Mario Orfeo, il giornalista che – nel ruolo di DG Rai – lo aveva promosso su Rai1 e aveva difeso quella scelta anche di fronte alle critiche.

“Noi siamo stati i primi ad andare in onda. Nel giorno della chiusura di tutto ci siamo trovati in poche ore senza pubblico e dovendo decidere che cosa fare. Non ho avuto dubbi che la cosa da fare fosse esserci, il servizio pubblico mai come in questo momento avrebbe potuto rinunciare. Purtroppo è l’ultima puntata, perché il racconto in realtà non termina qui. Secondo me bisogna aspettare le settimane prossime per capire come si evolverà la vicenda“.

Il conduttore invece, dalla settimana prossima non sarà più in onda, mentre i competitor Massimo Giletti e Barbara D’Urso proseguiranno le loro trasmissioni fino al 14 giugno. Uno scarto di tre settimane a svantaggio del buon Fabio, che peraltro sino ad ora aveva svolto egregiamente il suo compito, considerate le condizioni non facili.

A tutto questo, vanno aggiunte le voci sull’incerto destino dello stesso Fazio, che tornerà in onda l’anno prossimo ma non è ancora chiaro dove. Alcuni, infatti, lo darebbero in avvicinamento a Rai3.

