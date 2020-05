FAZIO CON DE LUCA (9,1-9,7%) SUPERATO DALLA FICTION DI RAI1 (14,3%) E DALLA D'URSO CHE CHIUDE ALL'1.20 (12,2%) - IL RITORNO DI ''UN GIORNO IN PRETURA'' CON LO SHOW DELLA LOLLOBRIGIDA (4,7%). GILETTI (6%) - GENTILI (4,4-4,3%) - FAZIO CON BOTTERI (4,5%): IL TEMA SCOTTANTE DELLA PETTINATURA DELLA CORRISPONDENTE RAI NON ECCITA IL PUBBLICO - VENIER (18,2-18,7%) - ANNUNZIATA (10,8%) - SOLO IL 2,5% PER LA PAUSINI SU RAI3

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2020, su Rai1 la fiction in replica L’Allieva 2 ha conquistato 3.976.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.20 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.389.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.616.000 spettatori (9.1%) mentre – dalle 23.04 alle 23.50 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.990.000 spettatori (9.7%). Su Italia1 Vi Presento i Nostri ha intrattenuto 1.744.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 il ritorno di Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 1.303.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%.

Su Rete4 Ladyhawke è stato visto da 1.042.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.756.000 spettatori con il 6%, dalle 20.35 alle 21.55, e 1.699.000 spettatori con l’8.8% dalle 21.59 all’1.07. Su Tv8 I Delitti del BarLume è stato seguito da 552.000 spettatori con l’1.9% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 477.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 360.000 spettatori (1.8%), nel secondo episodio. Su Rai4 Chi è Senza Colpa segna 699.000 spettatori e il 2.5%. Su Iris Psycho raccoglie 476.000 spettatori e l’1.7%. Su Giallo Profiling ottiene 629.000 spettatori e il 2.3%. Su Sky Uno Dr House ottiene 39.000 spettatori e lo 0.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Indovina Chi Viene a Cena supera il 6%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 5.436.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 4.092.000 spettatori con il 14.1%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.231.000 spettatori (4.3%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.220.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 1.244.000 spettatori con il 4.3%, nella seconda parte. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha interessato 1.736.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Tv8 4 Ristoranti segna 621.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy segna 326.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Fazio con la Botteri al 4.5%.

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.987.000 spettatori (15.6%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.229.000 spettatori (18.6%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo segna 2.457.000 spettatori (13.1%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.860.000 spettatori (17.5%). Su Rai2 Il Commissario Voss ha appassionato 689.000 spettatori (3.4%). Che Tempo Che Farà segna 1.135.000 telespettatori (4.5%). Su Italia1 The OC ha totalizzato 551.000 spettatori (2.5%), nel primo episodio, e 717.000 spettatori (2.7%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 ha appassionato 596.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 4.192.000 spettatori con il 17.7%. Blob segna 1.202.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 126.000 spettatori (share dello 0.6%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 342.000 spettatori e l’1.4%.

Daytime Mattina

La Messa su Canale 5 non va oltre il 9.9%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 512.000 spettatori con il 18.9%, nella presentazione. La Santa Messa Celebrata dal Papa ha ottenuto 1.226.000 spettatori con il 25.9%. Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 1.333.000 spettatori con il 22.9% nella prima parte di appena 10 minuti, e 1.993.000 spettatori con il 23% nella seconda parte. Paesi che Vai… raccoglie 1.845.000 spettatori e il 17.9%. A Sua Immagine ha portato a casa un netto di 2.294.000 spettatori pari ad uno share del 18.2%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.184.000 spettatori con il 16.8% e la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.070.000 telespettatori con il 9.9% di share. Su Rai2 TG2 Dossier ha tenuto compagnia a 360.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Royal Pains segna 282.000 spettatori con il 2.6%, nel primo episodio, e 381.000 spettatori con il 3.2%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Oggi in Prima convince 405.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rete 4 Carabinieri ha coinvolto 332.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 212.000 spettatori con il 3% di share.

Daytime Mezzogiorno

In 3, 3 milioni per l’Angelus su Rai1.

Su Rai1 la Santa Messa segna 3.189.000 spettatori con il 25.1%. L’Angelus ha raccolto 3.367.000 spettatori (22.5%). Linea Verde ha intrattenuto 3.792.000 spettatori (19.7%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 930.000 spettatori con il 7% e Melaverde 2.287.000 con il 13.7%. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha ottenuto 510.000 spettatori con il 3.8%. A seguire Un Ciclone in Convento conquista 663.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su Italia1 Royal Pains segna il 2.8% con 398.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 953.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Rai3 per Enzo Biagi – Le Grandi Interviste registra 617.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Rete4 I Viaggi del Cuore raccoglie 202.000 spettatori con l’1.6%. Colombo ha fatto compagnia a 578.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Io Ti Salverò è stata scelta da 164.000 spettatori con l’1% di share.

Daytime Pomeriggio

Bene la Annunziata.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.576.000 spettatori pari ad uno share del 18.2%, nella prima parte, e 3.048.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%, nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.205.000 spettatori pari al 13.3%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 3.252.000 spettatori con il 14.8%. Una Vita ha interessato 2.432.000 spettatori (11.8%). Casa Vianello ha appassionato 1.571.000 spettatori con l’8.1%, nel primo episodio, e 1.368.000 spettatori con il 7.5%, nel secondo episodio. Inga Linstrom – Sulla Via del Tramonto ha appassionato 1.272.000 spettatori (7.8%). Rosamunde Pilcher – L’Amore della sua Vita raccoglie 1.423.000 spettatori e l’8.8%. Su Rai2 Il Commissario Dupin ha convinto 778.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, e 848.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio. Squadra Omici Istanbul ha ottenuto 1.016.000 spettatori con il 6.3%.

Su Italia1 Lethal Weapon raccoglie 611.000 spettatori (3.1%), nel primo episodio, 653.000 spettatori (3.6%), nel secondo episodio, 726.000 spettatori (4.4%), nel terzo episodio. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 1.937.000 spettatori con il 10.8%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.292.000 spettatori con il 7.9%, Kilimangiaro ha ottenuto 1.292.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete 4 Summer Beach ha registrato 780.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Atlantide Speciale Superga ha appassionato 157.000 spettatori (share dello 0.9%).

Seconda Serata

Solo il 2.5% per la Pausini su Rai3.

Su Rai 1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 991.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 549.000 spettatori con il 10.7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 533.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Crazy Stupid Love segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 7 Donne Accanto a Te è visto da 279.000 spettatori (2.5%). Su Rete 4 Tutto in una Notte è la scelta di 204.000 spettatori (2.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 6.076.000 (27.6%)

Ore 20.00 6.400.000 (24.3%)

TG2

Ore 13.00 2.868.000 (13.8%)

Ore 20.30 2.705.000 (9.7%)

TG3

Ore 14.25 2.937.000 (15%)

Ore 19.00 3.051.000 (14.7%)

TG5

Ore 13.00 4.444.000 (21.1%)

Ore 20.00 5.756.000 (21.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.939.000 (10.8%)

Ore 18.30 1.282.000 (7.2%)

TG4

Ore 12.00 486.000 (3.1%)

Ore 18.55 846.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 749.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.276.000 (4.8%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 17.01 24.27 21.39 20.66 17.83 18.13 16.35 8.76

RAI 2 5.93 2.98 2.45 6.45 5.37 4.48 9.07 7.43

RAI 3 6.78 5.79 5.4 8.36 8.14 10.5 5.23 3.53

RAI SPEC 6.88 10.65 8.58 6.37 6.92 5.42 6.45 6.99

RAI 36.6 43.7 37.81 41.84 38.25 38.53 37.09 26.71

CANALE 5 12.25 12.93 7.9 14.19 7.93 16.1 12.71 13.25

ITALIA 1 4.25 1.28 2.8 4.73 4 3.32 5.06 5.93

RETE 4 3.15 1.05 2.38 3.21 2.95 3.32 3.79 3.71

MED SPEC 9.33 7.83 8.79 7.55 11.07 8.04 9.62 10.3

MEDIASET 28.98 23.09 21.88 29.68 25.95 30.79 31.18 33.19

LA7+LA7D 4.09 3.42 2.04 1.93 1.65 2.2 6.62 9.89

SATELLITE 15.59 17.27 19.24 13.34 16.81 15.14 12.78 15.94

TERRESTRI 14.73 12.53 19.03 13.2 17.33 13.35 12.33 14.27

ALTRE RETI 30.32 29.8 38.27 26.55 34.14 28.49 25.11 30.22