19 ott 2022 19:21

FAZIO NON SA CHE TEMPO CHE FARÀ (MA SA BENISSIMO COME FARE CASSA) – INTERVISTATO DA “OGGI” FABIO FAZIO SI PREOCCUPA DI LANCIARE UN MESSAGGIO ALLA RAI: “NON HO PIÙ L’ANSIA DEL DOMANI. C’È QUESTA STAGIONE, POI FINISCE IL MIO CONTRATTO, VEDREMO” – COME SEMPRE, FA LA VITTIMA: “ALL'INZIO CI POSIZIONARONO ALLE 20.10, CONTRO IL TG1. QUASI UNA PUNIZIONE”. E SI DIPINGE COME UN MARTIRE DELLA TV: “QUANDO LA POLITICA È AGGRESSIVA È DIFFICILE CHE QUALCUNO SI SCHIERI DALLA TUA PARTE. C’È SOLITUDINE”