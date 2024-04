FEDEZ E GIAMBRUNO, TROVATE LE DIFFERENZE – IL RAPPER A “BELVE” HA DETTO: “COMUNQUE VADA, CHIARA SARÀ SEMPRE LA MAMMA DEI MIEI FIGLI E LA DONNA PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA VITA INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE L'AMORE POSSA ANDARE AVANTI O MENO”. DOVE L’AVEVAMO GIÀ SENTITA QUESTA? IL PROVOLONE AFFUMICATO DI MEDIASET, DOPO ESSERE STATO MOLLATO DALLA MELONI, DISSE: “PER ME GIORGIA È STATA, È E SARÀ SEMPRE LA PERSONA PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA VITA” - VIDEO

FERRAGNEZ: FEDEZ IN LACRIME A BELVE, 'CON CHIARA NON ABBIAMO RETTO'

(Adnkronos) - "Sono stati 3 anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto". Fedez si commuove e non trattiene le lacrime a Belve, nell'intervista a Francesca Fagnani, quando risponde alle domande sulla crisi del matrimonio con Chiara Ferragni.

"Non volevo piangere... Intorno alle nostre figure c'è sempre dietrologia, come se tutto fosse frutto di un calcolo. C'è anche chi è arrivato a dire che io abbia strumentalizzato la mia malattia e ci abbia guadagnato", dice Fedez.

ANDREA GIAMBRUNO GIORGIA MELONI

"In questo momento si parla di tradimenti, si parla di una ragazza con cui avrei avuto un rapporto. Mi stupisce la leggerezza con cui si dicono certe cose senza nessuna verifica", dice il rapper. "E' legittimo dire una cosa del genere senza nessuna prova? Comprendo l'ossessione e l'esposizione mediatica, ma questa non può essere una giustificazione. Andiamo oltre...", dice l'artista.

"Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli".

meme sulla separazione tra giorgia meloni e andrea giambruno 10

"Cosa mi ha legato molto a mia moglie? Onesto? Il sesso. La connessione che avevo... ho... raramente l'ho sperimentata. Mia moglie professionalmente mi ha insegnato che a volte bisogna dire di no. Io dico sempre sì, da povero arricchito. Quando mi hanno proposto di fare X Factor, nessun rapper era disposto a fare tv: 'mi danno un sacco di soldi, perché dovrei dire no?'. Ho cercato di farle aprire gli occhi su persone che aveva accanto. A volte ci sono riuscito, a volte no. L'unico progetto che ci ha coinvolto insieme è la serie" The Ferragnez. "Per il resto, si è trattato di compartimenti stagni".

Andrea Giambruno: «Giorgia Meloni è e sarà sempre la persona più importante della mia vita»

Estratto dell’articolo di Monica Coviello per www.vanityfair.it – 15 febbraio 2024

Una specie di dichiarazione d’amore, ma fuori tempo massimo. Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, dialogando sul palco del Teatro Manzoni di Roma con Candida Morvillo, che presenta il suo nuovo libro, e Gaia Tortora, ha usato parole affettuose per parlare della premier.

fedez a belve meme by osho

Quando gli viene chiesto: «Cos'è, oggi, per te?», il giornalista Mediaset risponde: «Questa è l'unica domanda alla quale rispondo e risponderò, perché questa non è una terapia di gruppo», e «in maniera molto semplice, perché non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita, e questo a prescindere dal fatto che noi si sia fatta una famiglia insieme».

E ancora: «Lo sarà sempre perché è una persona per me fantastica. Questo è quanto posso dire perché non ho mai parlato prima, non ne parlerò dopo e non ho problemi nel dirti che è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita».

fedez e francesca fagnani a belve

Andrea Giambruno elogia la ex anche quando si parla della loro bambina, Ginevra, 7 anni. «Io un bravo papà? Non per merito mio, spero che prenda dalla madre». […]

