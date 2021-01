FEDEZ SARÀ SQUALIFICATO? – CI SONO ALMENO TRE PRECEDENTI ANALOGHI. PAOLA E CHIARA (2005), NICOLAS BONAZZI (2010) E D’ALESSIO/BERTÈ (2012). IN TUTTI E TRE I CASI LE CANZONI RESTARONO IN GARA – EDDY ANSELMI: “DI CANZONE INEDITA NON SI PARLA PIÙ A SANREMO DA SECOLI, IL REGOLAMENTO, CHE È PUBBLICO DA SEMPRE, NON USA MAI IL TERMINE ‘INEDITO’ E PARLA SOLO DI ‘CANZONE NUOVA’, CHE VUOLE DIRE UN'ALTRA COSA…"

Dal profilo Twitter di Eddy Anselmi (@eddyanselmi)

Premesso che l'unico organismo deputato a decidere è l'organizzazione del Festival, ci sono almeno 3 precedenti analoghi al caso «di cui si parla oggi».

Caso Paola e Chiara, #Sanremo2005 30 secondi della loro canzone sono ascoltabili in rete prima del Festival sulle pagine promozionali. Un errore materiale che scatena la polemica. Prevalse il buon senso.

Caso Nicolas Bonazzi, #Sanremo2010 fu la prima volta in cui le canzoni della «Nuova Generazione» erano disponibili da dicembre sui siti Rai. Ma quella di Bonazzi era già sul suo MySpace (archeologia del web) mesi prima #NonLuogoAProcedere

Caso D'Alessio-Bertè, #Sanremo2012, 30 secondi del duetto su YouTube a inizio gennaio, prima che il brano sia ammesso al Festival. Solo qualche giorno dopo l'annuncio il video diventa privato, ma resta qualche traccia. Respirare resta in gara. #NonLuogoAProcedere.

Se vogliamo prendere un precedente storico, #Sanremo1973, alla vigilia del Festival la canzone «Come sei bella» dei Camaleonti viene mandata in onda nel corso di SuperSonic - Dischi a Mach 2, programma del secondo canale Rai. Anche in questo caso restarono in gara (5/9)

Poi ci sono i precedenti diversi: Cristicchi 2006, Civello 2012 e MetaMoro 2018 di fatto riproposero al Festival canzoni identiche (degli stessi autori) già presenti su CD promo, circolate in rete o ancora scaricabili dai siti Rai.Anche queste tre canzoni restarono in gara.(6/9)

Diversi i due casi di esclusione più recenti (Bertè 2008 e Sinigallia 2014) : una canzone era stata proposta 20 anni prima da altra interprete e inserita in una raccolta dove aveva generato royalty pur risibili, l'altra eseguita in pubblico e messa in borderò. #casidiversi

Due postille a chiusura: di «canzone inedita» non si parla più a Sanremo da secoli, il regolamento, che è pubblico da sempre, non usa mai il termine «inedito» e parla solo di «canzone nuova», che vuole dire un'altra cosa, e il regolamento spiega bene cosa.

Infine, in questi casi scatta la canea e si muovono e si chiamano a raccolta le folle con i forconi e le torce,farisei cercatori di pagliuzze nell'occhio del vicino.Sembriamo un Paese cattivo e invidioso,con minoranze rumorose e talebani dell' «inedito». E questo dispiace.

Conclusione: io sono per l'archiviazione immediata, per il non luogo a procedere, nemmeno per l'assoluzione: non farei nessun processo. E non ho scritto hashtag con i nomi dei protagonisti della vicenda perchè questo thread si perda presto come lacrime nella pioggia.

