Dal “Venerdì di Repubblica”

Natalia Aspesi

Sono un uomo di 45 anni, vivo nel ricco Nord-est, single, omosessuale. Ho un lavoro, una casa, pochi ma veri amici, passioni a cui dedico il mio tempo libero con grande soddisfazione. La vita non è stata un prato di margherite, ma sono diventato il miglior amico di me stesso, e ora sogno un uomo risolto con cui un giorno unirmi civilmente.

Ho un grande desiderio di amare e di essere riamato. Ma dopo un paio di relazioni in cui credevo molto, sono stato ricacciato nel mio angolo, quello della responsabile libertà. Non riesco a trovare l'amore perché finora non ho incontrato persone risolte, mature, che mettano la faccia in quello che fanno.

Aggiungiamo poi che la cultura omosessuale è ancora purtroppo fortemente stereotipata e trova il suo fulcro nel sesso e nella mancanza di trasparenza. E soprattutto nella mancanza di monogamia.

Pur non giudicando le scelte altrui, trovo una incapacità cronica di prendere una posizione, difenderla, essere chiari con se stessi e gli altri: si vive facendo della bugia lo strumento di quotidiano abuso.

Pretendo forse troppo, chiedendo un uomo responsabilmente libero e non un don Giovanni da strapazzo, che alla mia età si comporta come un quindicenne in preda a una tempesta ormonale? Non so se troverò mai l'uomo giusto, ci vuole anche una buona dose di fortuna, intanto continuo per la mia strada, dribblando ciò che non fa per me e non smettendo mai di sperare e sognare. In fondo sognare è gratis.

Un gay anomalo

Risposta di Natalia Aspesi:

Non mi sgridi, ma io penso che di solito si trova quel che si cerca, voglio dire che, malgrado i suoi sogni, lei in realtà è attratto dalle persone frivole, mentre quelle responsabili forse l'annoiano. Penso anche che i progetti per il futuro di solito si fanno quando si è giovani.

Certo alla sua età oggi lei è ancora giovane, ma con gli anni si diventa anche troppo esigenti perché si ha paura di rischiare. Io ho qualche coppia di amici uniti civilmente da quando è possibile, ma che sono insieme da molti anni, hanno cioè insieme superato i momenti difficili, i tempi bui, con determinazione e coraggio.

Posso dirle che hanno più o meno la stessa età e soprattutto la stessa cultura e le stesse passioni: soprattutto sono molto amici e il resto col tempo conta sempre meno. Ricordo gli anni in cui gli omosessuali non esistevano, nel senso che si nascondevano, arrivando a sposarsi per garantirsi una vita non velata: in un bellissimo film documentario di Gianni Amelio, Felice chi è diverso, una serie di personaggi anziani racconta i tempi nascosti della giovinezza, quando il sesso era furibondo e gli incontri senza volto. La sua lettera è molto bella, lei è un uomo gentile, tra l'altro, mi scusi, benestante: il futuro è suo.

