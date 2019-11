FELTRI TERMINATOR! (VIDEO) SCATENATO DA GILETTI CONTRO CANDIDA MORVILLO: ''CHE CA**O STAI DICENDO? ZITTA! NON HO DETTO CHE LE RAGAZZINE CHE SI PROSTITUISCONO VANNO PUNITE, NON FARE LA FURBETTA CON ME!'' - E SU LILLI GRUBER: ''CON ME È STATA SESSISTA, HA DETTO CHE SONO IN ANDROPAUSA GRAVE, E IO HO REPLICATO…QUESTE QUI PARLANO A VANVERA''

Da www.liberoquotidiano.it

Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, Vittorio Feltri è tornato sulla polemica contro Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo. Dopo lo scontro a distanza dei giorni scorsi, il direttore editoriale di Libero ha commentato le parole della giornalista di La7, che a Un giorno da pecora lo aveva definito un "poveretto in andropausa". "Con me è stata sessista, ha detto che sono in andropausa grave, e io le ho risposto che lei è vittima della menopausa da secoli ormai", ha affermato Feltri che, riferendosi allo scontro ha aggiunto: "È lei che si è scontrata con me perché queste qui parlano a vanvera, non sanno quello che dicono e dopo di fronte a degli insulti tu rispondi".

Scontro durissimo in diretta da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, tra Vittorio Feltri e Candida Morvillo: "Le persone adulte fanno del loro corpo quello che vogliono. Non vanno condannati solo coloro che sfruttano le ragazzine minorenni, anche le ragazzine non possono essere assolte perché lo fanno per bramosia di denaro. Quindi hanno già degli impulsi che le portano a fare delle cose che sanno che non vanno fatte. E lo fanno per soldi". A quel punto interviene la Morvillo. "Direttore, non puoi far punire le ragazzine, non puoi mandarle in galera". "Che ca*** stai dicendo? Zitta! Non ho detto che le ragazzine che si prostituiscono vanno punite, non fare la furbetta con me!".

