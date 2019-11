FELTRISSIMO TWEET! – “LUXURIA FRIGNA DALLA D’URSO PERCHÉ HA LITIGATO CON SGARBI E ME IN TV. NEL SENSO CHE LA TRANS PUÒ OFFENDERE MENTRE CHI ATTACCA LEI È OMOFOBO. DICO A BARBARA CHE IL TERMINE FROCIO È DI DERIVAZIONE LATINA. DOVE È L’OFFESA?” – I VIDEO DEL DELIRIO ULTRASH ANDATO IN ONDA LA SETTIMANA SCORSA A “LIVE”

Luxuria frigna dalla D’Urso perché ha litigato con Sgarbi e me in tv. Nel senso che la trans può offendere mentre chi attacca lei è omofobo. Dico a Barbara che il termine frocio è di derivazione latina. Dove è l’offesa? — Vittorio Feltri (@vfeltri) November 24, 2019

'VOGLIO DIRE FROC**!', ''CE L'HAI IL CA**O O NO?'', ''BATTEVI PER STRADA'', ''ME NE VADO DA QUESTO POLLAIO DI GALLINE'': TUTTI I VIDEO DEL DELIRIO ULTRASH ANDATO IN ONDA A ''LIVE - NON È LA D'URSO'', CON LA CONDUTTRICE BERSAGLIATA SUI SOCIAL PER NON AVER DIFESO LUXURIA DALLE PAROLE DI FELTRI & SGARBI, CON IL PRIMO VITTORIO CHE DUE VOLTE LASCIA LO STUDIO. ''NON ME NE FREGA UN CA**O, VOI FATE LA GUERRA AL DIZIONARIO'' - SGARBONE E LA PROSTITUZIONE: ''IO LA AMO, COME AMO I TRAVESTITI, E NON CAPISCO PERCHÉ VLADIMIR ORA…''

