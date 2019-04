LA FERILLONA CHIUDE AL 19,3%, SCHIANTA FAZIO (14,5-10,7%) E RESUSCITA LE FICTION MEDIASET: +800MILA SPETTATORI TRA LA PRIMA E L'ULTIMA PUNTATA - ''IENE'' STRONG (11,5%) - GILETTI (6,1%) - LE PAPERE COME SEMPRE DANNO UNA PISTA A FABIOLO (17,6%) - VENIER (17,1-16,3%) - PARODI (11,8%) VS D'URSO (14,4%) - ANNUNZIATA (6,4%) - PARDO (7,1-8,5%), ''LA DOMENICA SPORTIVA'' (5,6%)

#LAmoreStrappato chiude a 4.329.000 pari al 19.3% share. Una fiction Mediaset sopra i 4 milioni (+800 mila rispetto alla prima puntata) non si vedeva da tempo. La cura Cesarano - produttori, sceneggiatori, volti e storie nuove - comincia a funzionare. @QuiMediaset_it — Francesco Canino (@fraversion) 15 aprile 2019

ASCOLTI TV | DOMENICA 14 APRILE 2019. L’AMORE STRAPPATO CHIUDE AL RIALZO (19.3%), FAZIO AL 14.5%-10.7%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

SABRINA FERILLI L AMORE STRAPPATO

Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.652.000 spettatori pari al 14.5% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.896.000 (10.7%). Su Canale 5 l’ultima puntata de L’Amore Strappato ha raccolto davanti al video 4.329.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.677.000 spettatori (6.4%) mentre FBI è la scelta di 1.556.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.052.000 spettatori con l’11.5% di share. Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 876.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

Su Rete4 Prova a Prendermi è stato visto da 597.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.1% con 1.222.000 spettatori. Su Tv8 la gara di Moto2 del GP degli Stati Uniti è la scelta di 986.000 spettatori (3.8%) mentre quella di MotoGp è piaciuta a 1.668.000 spettatori (8.2%). Sul Nove Camionisti in Trattoria segna il 2.1% con 540.000 spettatori. Su Rai 4 Salt sigla il 2.4% con 605.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Mentre Ero Via piace a 176.000 spettatori (0.7%).

Access Prime Time

La gara di Moto3 al 3.5%

SABRINA FERILLI L AMORE STRAPPATO

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.449.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai2 Quelli che il Calcio dopo il Tg sigla il 4.8% con 1.239.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha totalizzato 923.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Grande Amore ha interessato 997.000 spettatori pari al 4% di share. Su Rete4 Stasera Italia Weekend fa compagnia a 887.000 spettatori con il 3.7% di share nella prima parte e a 784.000 (3.1%) nella seconda. Su TV8 4 Hotel segna il % con .000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria se convince .000 (%). Su TV8 la gara di Moto3 è stata vista da 809.000 spettatori (3.5%).

Preserale

L’Eredità sfiora il 22%

sabrina ferilli ph. adolfo franzo'

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.928.000 spettatori (16.9%) e L’Eredità 4.272.000 spettatori (21.9%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.407.000 spettatori con il 14.1% di share e Avanti un Altro! 3.313.000 (17.1%). Su Rai2 la seconda parte di Novantesimo Minuto sigla il 5.5% con 1.040.000 spettatori e NCIS Los Angeles è stato scelto da 889.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai3 Blob segna il 4.6% con 1.031.000 spettatori. Su Italia 1 Sport Mediaset ha totalizzato 298.000 spettatori (1.6%) e CSI New York 412.000 (2%). Su Rete4 Tempesta d’amore convince 822.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Totò Truffa ‘69 ha appassionato 333.000 spettatori (share dell’1.9%).

Daytime Mattina

La Santa Messa delle Palme al 21.5%

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 329.000 spettatori con il 16.9% di share nella presentazione, 835.000 (20.9%) nella prima parte, 1.736.000 (21.2%) nella seconda e 1.901.000 (21.2%) nella terza; la Santa Messa delle Palme è stata seguita da 2.023.000 spettatori (21.5%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.042.000 telespettatori con il 15.1% di share mentre la replica de L’Amore Strappato segna il 5.9% con 529.000 spettatori. Su Rai2 Tg2 Dossier ha tenuto compagnia a 227.000 spettatori (2.6%).

FABIO FAZIO

Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 213.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 451.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 439.000 spettatori (5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 78.000 spettatori con il 2.7% di share nelle News e 220.000 spettatori (2.7%) nel Dibattito. Su Sky Sport Uno il Gp di Formula 1 di Cina è stato seguito da 328.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Donnavventura al 2.1%

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 3.443.000 spettatori (22%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 740.000 spettatori (7.2%) e Melaverde ha interessato 1.777.000 spettatori con il 13.4% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 783.000 spettatori con uno share del 7.5% nella prima parte e 1.456.000 (10.4%) nella seconda. Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 2.5% con 277.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.096.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Ritratti registra 506.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Rete4 Donnavventura ha fatto compagnia a 299.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario è stato scelto da 134.000 spettatori con lo 0.9% di share. Su TV8 il Campionato Mondiale di Superbike sigla il 2.7% con 447.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

La replica del GP su TV8 al 6.6%

Su Rai1 Domenica In segna il 17.1% con 2.991.000 spettatori e il 16.3% con 2.689.000 spettatori nella seconda, in onda dalle alle; La Prima Volta è la scelta di 1.844.000 spettatori (11.8%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.519.000 spettatori con il 13.9%. Beautiful ha attirato a sé 2.132.000 spettatori (12.1%), Una Vita 2.044.000 (12%), Il Segreto 2.062.000 (12.8%) e Domenica Live 2.231.000 (14.4%) nella prima parte e 2.043.000 (12.4%) nell’Ultima Sorpresa.

lucia annunziata

Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.057.000 spettatori (6.1%) e Quelli che il Calcio ne ha appassionati 1.058.000 (6.5%); Dribbling ha catturato l’attenzione di 730.000 spettatori con il 4.8% di share mentre la prima parte di Novantesimo Minuto piace a 859.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia1 Super Girl segna il 2.3% con 360.000 spettatori.

Su Rai3 Mezz’ora in più è stato la scelta di 1.103.000 spettatori pari al 6.4% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 994.000 spettatori (6.1%) e Kilimangiaro da 1.668.000 spettatori (10.6%). Su Rete 4 Il Traditore di Fort Alamo ha registrato 433.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 I Tartassati ha appassionato 248.000 spettatori (share dell’1.5%). Su TV8 il Campionato Mondiale di Superbike piace a 861.000 spettatori con il 4.9% mentre la replica del GP di Formula 1 di Cina sigla il 6.6% con 1.106.000 spettatori.

Seconda Serata

Tiki Taka 7.1%-8.5%, La Domenica Sportiva 5.6%, L’Altra DS 4.7%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 536.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Canale 5 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro gioco ha intrattenuto 801.000 spettatori con il 7.1% di share nella prima parte e 475.000 (8.5%) nella seconda. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 789.000 spettatori (5.6%) e L’Altra DS sigla il 4.7% con 267.000 spettatori. Su Italia1 The Girlfriend Experience segna un netto di 467.000 ascoltatori con il 9.9% di share nel primo episodio e 345.000 (9.3%) nel secondo. Su Rai 3 Tg3 Nel Mondo è visto da 388.000 spettatori (2.6%). Su Rete 4 About a Boy – Un Ragazzo è la scelta di 180.000 spettatori (3.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.304.000 (23.7%)

Ore 20.00 4.956.000 (22.4%)

TG2

Ore 13.25 2.112.000 (12.3%)

intervento di lucia annunziata (2)

Ore 20.30 1.761.000 (7.3%)

TG3

Ore 14.15 1.846.000 (10.6%)

Ore 19.00 1.948.000 (10.6%)

TG5

Ore 13.00 2.825.000 (16.3%)

Ore 20.00 3.970.000 (17.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.245.000 (8.5%)

Ore 18.30 685.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 367.000 (3%)

Ore 18.55 607.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 547.000 (3%)

Ore 20.00 966.000 (4.3%)