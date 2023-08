FERMATE LA PROGRAMMAZIONE TV: IL MEGLIO LO ABBIAMO GIÀ VISTO CON GLI SPOT – LA NUOVA STAGIONE TELEVISIVA NON È NEMMENO PARTITA E GIÀ CI REGALA DELLE CHICCHE DI TRASH STELLARE CON I PROMO: FABIO FAZIO E LUCIANA LITTIZZETTO CON GLI STIVALONI A MOLLO A CACCIA DI PESCI DA FAR ABBOCCARE SUL "NOVE", UN IRRESISTIBILE MARIO GIORDANO A CAVALLO IN VESTE DI NOVELLO DON CHIOSCIOTTE, MYRTA MERLINO CHE CAMBIA CANALE, BIANCA BERLINGUER MUMMIFICATA CON LA SUSPENSE FINALE SU CORONA… - VIDEO

[…] quella a cui stiamo assistendo è comunque una vera e propria guerra […] che si basa sui promo tv: un basico strumento del marketing che le reti hanno saputo trasformare in efficace contenuto virale, in grado di animare dibattiti e spostare l'interesse della platea.

[…] Il primo ad aprire le danze è stato Fabio Fazio, passato ad aprile da Rai Tre a Nove, mentre l'ultima, ma solo in ordine cronologico, è stata Bianca Berlinguer, che ha preferito Mediaset a viale Mazzini. […]

Si sta cercando insomma di giocare in anticipo dando vita a una gigantesca «operazione simpatia» i cui frutti saranno auspicabilmente raccolti a settembre. Il risultato è una rosa di soluzioni creative, più o meno riuscite, che stanno animando il dibattito (almeno online). Il promo più brillante, nonché il primo mandato in onda, è quello di Che tempo che fa: lanciato dal canale Nove a luglio, vede Fabio Fazio intento a pescare in un laghetto per trovare i pesci rossi per la nuova scenografia.

«Ma che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là, scusami?», gli domanda Luciana Littizzetto. La risposta, che ammicca alla polemica sui profili social con la Rai, è: «Eh, sono rimasti perché hanno l'esclusiva», chiaramente alludendo ai profili del programma che inizialmente viale Mazzini aveva tenuto per sé , negandoli a Fazio e al gruppo Warner Bros Discovery.

Gioca sulle polemiche anche Myrta Merlino: nel primo video promozionale di Pomeriggio 5, la si vede cambiare canale con il telecomando.

Un modo per ribadire che, con lei alla conduzione, il celebre format creato da Barbara d'Urso cambia completamente pelle. Nel secondo spot, invece, finge di non sapere che la cadenza del programma sia quotidiana: «Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi... scusate, ma non era un settimanale?».

[…] Mario Giordano la butta invece sul comico (o almeno ci prova): nell'annunciare il ritorno di Fuori da coro (la cui riconferma per un momento non sembrava sicura), si presenta nei panni di novello don Chisciotte, con tanto di mulino a vento alle spalle. Più formale, ma non meno puntuta, Bianca Berlinguer, pronta a condurre Carta Bianca su Rete 4: «Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Rete 4».

Con tanto di cliffhanger finale: «Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo».

In queste settimane è poi apparso anche il promo di Pino Insegno. Anche in questo caso si punta ad andare oltre la mera formalità aspirando alla gag: «Quattro parole: il mercante in fiera», esordisce Insegno per poi tirare fuori, dalla tasca, una carta che piange e consolarla: «Sì, sei la mia carta preferita...». Poi lo chiama la Sirena e Pino riceve una secchiata d'acqua in faccia.

Non è passato inosservato nemmeno il promo di Ballando con le stelle in stile supereroi, con Milly Carlucci che si volta per guardare il Bat-Segnale acceso nella notte per lei. Al posto del celebre pipistrello, appare il titolo del programma tv. Effettivamente Ballando ne ha salvati di Vip caduti in disgrazia.

