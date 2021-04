FERMI TUTTI: CARLO MASSARINI TORNA IN TV! DA DOMANI E OGNI DOMENICA ALLE 14 SU LA7 LA SECONDA EDIZIONE DI “STARTUP ECONOMY”, LA TRASMISSIONE SULLE IDEE CHE CAMBIERANNO LA NOSTRA VITA. L’IDEA DELL’EX “MISTER FANTASY” È MOSTRARE I “TREND CHE STANNO DEFINENDO IL NOSTRO FUTURO” – “PARLARE DI TECNOLOGIA IN TV NON È FARE I NERD, NON È FARE DIVULGAZIONE PER POCHI, COME DISSE MINOLI QUANDO CHIUSE IL MIO MEDIAMENTE…”

Renato Franco per il “Corriere della Sera”

carlo massarini startup economy

«Questo è l'unico programma che tratta un tema che la tv ha sempre grandi difficoltà ad affrontare: il futuro. Da una parte la televisione generalmente ama ricordare il passato, con un sentimento a volte di nostalgia eccessiva; dall'altra predilige raccontare e sviscerare il presente in ogni suo dettaglio. Però penso sia anche importante capire le potenzialità di quello che ci circonda e avere consapevolezza di quello che succederà a breve e medio termine».

È con questo spirito («curiosità e conoscenza») che Carlo Massarini da domani alle 14 torna su La7 con l'appuntamento settimanale di Startup Economy - Tutto ciò che fa innovazione . Al suo fianco Francesco Sacco, ricercatore di Digital Economy all'Università dell'Insubria e alla Sda Bocconi, esperto di tecnologia e anche protagonista in proprio di numerose startup.

carlo massarini startup economy

L'idea - spiega ancora Massarini - è mostrare «i trend che stanno definendo il nostro futuro: l'elettrico e la sostenibilità ambientale, l'ingegneria genetica (la genomica come viene chiamata in gergo), l'home working e l'innovability (l'innovazione che crea la sostenibilità), il fintech (la rivoluzione tecnologica nei servizi finanziari), il 5G e le stampanti 3D che avranno un grandissimo impatto industriale. Parliamo di tante sfide che cambieranno la nostra vita tanto quanto internet ha modificato la nostra esistenza 20 anni fa».

startup economy

L'ex Mister Fantasy («anche in musica ho sempre avuto lo stesso approccio: curiosare tra le novità in arrivo») rivendica: «Parlare di tecnologia in tv non è fare i nerd, non è fare divulgazione per pochi, come disse Minoli quando chiuse il mio Mediamente ».

carlo massarini mister fantasy

Come non diventare schiavi delle tecnologie? «È l'uomo che decide quello che deve fare: le tecnologie sono uno strumento, non un fine. Le storture nel sistema non sono mai tecnologiche ma sempre psicologiche; siamo noi umani ad esempio che usiamo i social per insultare, per creare un consenso fasullo o manipolare le notizie. Siamo noi i colpevoli, è un problema nostro, gli errori sono solo umani: le tecnologie vanno conosciute, governate e usate al meglio».

carlo massarini

Startup Economy andrà in onda da remoto, Massarini e Sacco interagiranno da Roma e Milano. «Ormai ci siamo abituati a una tv più sporca, con un'infilata di librerie una più brutta dell'altra. Ma si è capito che l'estetica televisiva di una volta, patinata e luccicante, non è più necessaria. Si possono fare programmi interessanti anche così: l'estetica è forma, ma alla fine diventa anche sostanza».

carlo massarini 1 Mister Fantasy Carlo Massarini Carlo Massarini Giaccio, Massarini, Fegiz, Carlo Basile carlo massarini carlo massarini con dear mister fantasy Paolo_Giaccio Carlo Massarini carlo massarini dear mister fantasy foto racconto di un’epoca musicale in cui tutto era possibile edizione del decimo anniversario carlo massarini startup economy 2