FERMI TUTTI! DOPO "IL FATTO QUOTIDIANO", ANCHE LA RAI, O MEGLIO LA BERLINGUER, INGAGGIA L’IDOLO DEI PUTINIANI ALESSANDRO ORSINI: 2000 EURO A PUNTATA DA "CARTABIANCA" PER IL DOCENTE LUISS CACCIATO QUALCHE GIORNO FA DAL "MESSAGGERO" PER LE SUE POSIZIONI ULTRA PUTINIANE. MA LA RAI PAGA INFLUENCER PRO PUTIN?

Simone Canettieri per Il Foglio

Il professor Alessandro Orsini è sotto contratto Rai. Il docente della Luiss, diventato famoso per le sue posizioni per così dire non ostili al regime russo di Vladimir Putin, è da due puntate retribuito dalla trasmissione di Rai3 "Carta bianca" condotta da Bianca Berlinguer.

A Viale Mazzini si parla di un compenso di "circa 2mila euro a puntata". Il contratto prevederebbe sei appuntamenti. Il professore Orsini teorizza dall'inizio della guerra in Ucraina che "Putin ha vinto". E che "Biden vuole la guerra perché gli conviene". E "se ce la guerra è colpa dell'occidente". Dunque secondo Orsini "bisogna avere il coraggio di ammettere che Putin ha già vinto".

Interpellata dal Foglio Bianca Berlinguer non conferma e non smentisce: "I contratti della Rai devono rimanere in Rai, come succede in tutte le reti. Non ho altro da aggiungere".

Orsini è la punta di diamante insieme a Mauro Corona e Andrea Scanzi. Eppure anche ieri Carta bianca è stata battuta negli ascolti dalla concorrenza della televisione commerciale: ieri sera infatti si è fermata al 5,1 per cento di share, superata da Di Martedì su La7 (7,1 per cento) e Fuori dal Coro (5,6 per cento).

