FERMI TUTTI, IL KEN UMANO DIVENTA BARBIE! – RODRIGO ALVES HA ANNUNCIATO L’INTENZIONE DI CAMBIARE SESSO E DIVENTARE DONNA: “MI FARÒ RIMUOVERE I MIEI GENITALI, TUTTO, ANCHE I TESTICOLI. QUESTO SARÀ IL PASSO FINALE. MI SONO SEMPRE SENTITA COME BARBIE. È FANTASTICO DIRE AL MONDO CHE SONO UNA RAGAZZA. FINALMENTE MI SENTO LA VERA ME. AFFASCINANTE, BELLA E FEMMINILE… ­– VIDEO

rodrigo alves il ken umano diventa donna 2

Nuovo drastico cambio di vita per Rodrigo Alves, il "Ken Umano" diventato famoso in Italia grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e alle numerose partecipazioni nei talk di Barbara D'Urso. Il personaggio televiso britannico ha annunciato l'intenzione di cambiare sesso e diventare donna.

"Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie - ha spiegato ai fan -. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile". "Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa - ha spiegato Alves, che negli ultimi 15 anni ha speso 430mila euro in interventi di chirurgia plastica di ogni tipo -. A porte chiuse vivo come una donna da mesi, ma sono uscito allo scoperto da poco".

Presto, inizierà il suo nuovo calvario sotto i ferri: "Farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Quello sarà il passo finale. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone, credo entro fine mese. Presto sarò in grado di indossare abiti che mostrano la mia scollatura. Sono molto emozionata. Subirò diversi interventi chirurgici di femminilizzazione. Sarà un'incisione nella parte superiore del mio cuoio capelluto, e attraverso ciò il dottore rimodellerà la mia fronte, mi farà un lifting degli occhi, un lifting delle labbra e un lifting della parte centrale del viso. Farò anche rimuovere il pomo di Adamo, modificherò la mascella e il mento".

Un auspicio: "Spero solo che le persone possano accettarmi come donna e non giudicarmi o ridicolizzarmi. Questo non è un capriccio. Mi è stato diagnosticato un disturbo dismorfico di genere e mi è stata data la possibilità di iniziare le cure appropriate per la transizione. Mia sorella ha detto che spera che io assomigli a lei adesso che sono una donna”.

