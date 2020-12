FERMI TUTTI: “IL PADRINO” RESUSCITA! – A 81 ANNI FRANCIS FORD COPPOLA RIMETTE MANO AL TERZO FILM SULLA SAGA DEI CORLEONE – IL FILM DEL 1990, GRAFFIATO DA GRAN PARTE DELLA CRITICA ("NON È SOLO UNA DELUSIONE, È UN FALLIMENTO DI PROPORZIONI STRAZIANTI"), RITORNA L’8 DICEMBRE CON UN NUOVO TITOLO E UN NUOVO INIZIO MA SOPRATTUTTO CON UN INEDITO INCREDIBILE FINALE - COPPOLA HA SPIEGATO IL SIGNIFICATO DEL CAMBIAMENTO: "PER I SUOI PECCATI, MICHAEL CORLEONE HA UNA MORTE PEGGIORE DELLA MORTE" - VIDEO

Il Padrino - Coppola

Nella scena finale di "Il Padrino Parte III", Michael Corleone, l'anziano protagonista di questo epico dramma, viene lasciato in solitudine a contemplare i suoi peccati, preso dal senso di colpa per le azioni che hanno devastato la sua famiglia e la consapevolezza di non poter cambiare quello che ha fatto.

Francis Ford Coppola, il regista e co-sceneggiatore della serie "Il Padrino", non ha mai affrontato il suo lavoro nello stesso modo. Questi tre film hanno vinto complessivamente nove Oscar, incassato oltre 1,1 miliardi di dollari se adeguati all'inflazione e guadagnato uno status elevato nella coscienza popolare. Ma piuttosto che considerarli come monumenti immutabili, Coppola li ha trattati come un dipinto incompiuto che è libero di aggiornare.

In precedenza ha restaurato e riordinato parti della storia del "Padrino", modificando il suo racconto multigenerazionale di corruzione, vendetta e dovere familiare man mano che le sue idee sulla narrazione si sono evolute.

Al Pacino e Andy Garcia e Coppola

Ora ha rivolto la sua attenzione a “The Godfather Part III”, il film del 1990 che ha adottato un approccio più meditativo ai Corleone. A differenza del successo quasi universale di cui godono i primi due film, "Parte III" è stato criticato per il suo tono lugubre, la trama contorta e la scelta di sua figlia, Sofia - ora una celebre regista a pieno titolo - nel ruolo della figlia condannata di Michael, Mary.

Per una nuova uscita teatrale e home video questo mese, Coppola ha ribattezzato il film come "Il Padrino, Coda: La morte di Michael Corleone di Mario Puzo". Il nuovo titolo rende omaggio a Puzo, il suo co-sceneggiatore "Padrino" e autore del romanzo originale , e include il titolo originariamente destinato al film che divenne "Parte III". Il regista ha cambiato il suo inizio e la sua fine e ha apportato modifiche in tutto per scavare e chiarire la sua narrazione sulla mortalità e la redenzione.

Francis Ford Coppola fotografato agli Hollywood Film Awards lo scorso anno a Beverly Hills

La saga del "Padrino" apparentemente si è conclusa con un risultato fatalmente imperfetto, ma ora ha un nuovo capitolo non raccontato che potrebbe migliorare uno dei film più influenti di tutti i tempi.

La storia personale di Coppola è ovviamente inestricabile dalla storia del film, e per il regista c'è molto di più in gioco che riabilitare il suo film dalla reputazione offuscata che sentiva non avrebbe mai meritato. A 81 anni, sta ancora cercando di dimostrare la sua vitalità come regista e di riconnettersi con l'energia ribelle che ha permeato la realizzazione dei primi due "Padrini".

Sofia Coppola nei panni di Mary Corleone

Non è più il despota artistico degli anni '70; in questi giorni si avvicina al mestiere come un artigiano esperto, affinando sempre il suo lavoro alla ricerca di qualche mitico ideale. Usando una metafora bizzarra, ha paragonato il suo processo alla riparazione di un accendisigari.

Come ha spiegato Coppola in un'intervista, “ci metti più gas. C'è troppo gas, quindi devi inserire una nuova pietra focaia. Devi tirare fuori lo stoppino. E poi, all'improvviso, si accende."

Coppola non aveva mai pensato di realizzare nemmeno un sequel di “Il Padrino”, il suo adattamento campione d'incassi del 1972 del romanzo bestseller di Puzo. Ma ha detto di essere stato "sedotto" dalla Paramount, che ha accolto la sua richiesta di dare al seguito iniziale il titolo allora insolito di "The Godfather Part II".

Sofia e Francis Ford Coppola nel 2018

Già, ha detto Coppola, il progetto della Paramount era di trasformare il successo del primo film in una serie. Quando ha spiegato la filosofia dello studio, ha detto: "Hai la Coca-Cola, perché non fare più Coca-Cola?"

Quando "Part II", realizzato nel 1974, corrispondeva inaspettatamente al successo di critica e commerciale del suo predecessore, pochi colleghi di Coppola credevano che fosse interessato a rischiare la fortuna in un terzo episodio. "Ho sempre pensato che Francis avesse finito", ha detto Al Pacino. Lui stesso era pronto a lasciarsi alle spalle il suo ruolo come Michael Corleone. Come ha scritto in una recente intervista, “Mi sentivo un po' stanco di fare quel genere di cose."

Lo studio ha comunque continuato a sviluppare un terzo "Padrino" e ha corteggiato Coppola, che era passato a progetti ambiziosi come "Apocalypse Now". Ma negli anni '80, i suoi costosi fallimenti, come "One From the Heart" e "The Cotton Club", hanno reso l'offerta della Paramount, come si dice, impossibile da rifiutare.

coppola e gli attori del padrino

"Ero in una posizione molto meno forte", ha detto Coppola. "Francamente, avevo bisogno di soldi e stavo uscendo da una vera crisi finanziaria in cui avevo quasi perso tutto".

coppola e picciotti

Un altro incentivo per Coppola a tornare è stato quello di collaborare di nuovo con Puzo, il suo stimato compagno di sceneggiatura, e di comporre la sceneggiatura di "Parte III": un ramo della storia avrebbe seguito un nuovo membro della famiglia, Vincent (interpretato da Andy Garcia), un figlio illegittimo del fratello di Michael, Sonny, mentre cerca di guadagnare il suo posto nel clan Corleone, mentre un altro ramo farebbe la cronaca degli sforzi di Michael per guadagnarsi la legittimità e l'assoluzione.

coppola keaton

Pacino era deliziato dalla sceneggiatura, in cui l'astuzia ben affinata di Michael sarebbe stata messa alla prova da un'astuzia inaspettata all'interno del Vaticano: "Ha trovato qualcosa più corrotto del suo mondo criminale", ha detto l'attore.

Anche se sarebbero passati decenni prima che Coppola potesse chiamare il film "Coda", vedeva già il progetto come tale: "Era davvero nostra intenzione renderlo un riassunto e un'interpretazione dei primi due film, piuttosto che un terzo film."

Al Pacino e Andy Garcia

Nel settembre 1989, il cast e la troupe di "Parte III" si sono riuniti nella vigna di Coppola nella Napa Valley per provare e prepararsi per le riprese. La squadra includeva i pilastri di "Godfather" come il direttore della fotografia Gordon Willis e lo scenografo Dean Tavoularis.

Dato che Coppola aveva giocato con le età dei personaggi di Vincent e Mary - prima più grandi, poi più giovani - aveva contemplato diverse attrici per interpretare l'amata figlia di Michael: aveva fatto un provino a Madonna per il ruolo e aveva anche considerato Julia Roberts prima di scegliere Winona Ryder. Ryder avrebbe dovuto arrivare più tardi nel processo, quindi la figlia diciottenne di Coppola, Sofia, l'ha sostituita in questa fase preliminare.

La produzione si è poi spostata in Italia, dove si svolge la seconda metà del film, per un'esperienza che alcuni membri veterani del cast hanno trovato quasi indescrivibilmente sontuosa.

Al Pacino

"Per me, quello era il mio preferito del 'Padrino', perché ero felice e mi piaceva molto quello che stavo interpretando", ha detto Diane Keaton, che era Kay Corleone in tutti e tre i film. “A quel tempo stavo con Al. Ero più o meno la sua ragazza. È stata un'esperienza straordinaria solo per essere lì e partecipare. "

Coppola stava lavorando contro un calendario estenuante dettato dalla Paramount, che voleva il film per il Natale del 1990, ma gli attori lo hanno trovato un regista meticoloso e comunicativo.

"Quando stavi facendo una scena con lui, non era solo, 'OK, tutti, proviamo e andiamo'", ha ricordato Garcia. "Si prende il suo tempo per impostare le ragioni per cui questa scena esiste e gli obiettivi del perché siamo qui."

diane keaton e al pacino

Anche le modifiche alla sceneggiatura erano all'ordine del giorno. Citando un aforisma che aveva sentito da Tavoularis, Garcia ha detto: "Con Francis, la sceneggiatura è come un giornale - esce ogni giorno".

Ma in Italia il film ha dovuto affrontare una grave crisi. Ryder, che aveva appena finito di girare “Mermaids” a Boston, si è ammalata quando è arrivata a Roma e si è ritirata dal film. Resoconti di quel periodo dicevano che attrici come Annabella Sciorra e Laura San Giacomo venivano suggerite come possibili sostituti; oggi, Coppola direbbe solo che "la Paramount aveva una lista di molte belle attrici che erano più grandi di quanto pensassi dovesse essere il personaggio".

barillari, al pacino

"Volevo un adolescente", ha aggiunto. Invece, il regista ha visto la soluzione con la figlia Sofia, che stava visitando il set in una pausa dal suo primo anno di college. Era apparsa in molti dei film precedenti di suo padre, tra cui "Rumble Fish" e "Peggy Sue Got Married", e conosceva i suoi ritmi.

Sofia Coppola ha detto che la sua decisione di prendere la parte è stata semplice e organica, intrapresa come atto di buona volontà nei confronti di suo padre.

AL PACINO E ROBERT DE NIRO

"Sembrava che fosse sotto pressione e io lo stavo aiutando", ha detto. "C'era questo panico e prima che me ne rendessi conto, ero su una poltrona per il trucco negli studi di Cinecittà a Roma a farmi tingere i capelli". Ma si fidava del giudizio di suo padre e si sentiva al sicuro tra i suoi collaboratori: "Per me, erano tutta la mia famiglia", ha detto. "Sembrava molto separato dal mondo esterno."

Talia Shire, che interpretava Connie Corleone ed è la sorella del regista, ha detto che il coinvolgimento di Sofia Coppola ha rinvigorito Francis in un momento cruciale.

robert de niro in il padrino parte ii

"E 'stato un periodo stressante", ha detto Shire. “La sua partecipazione e la sua attenzione nello scolpire la sua performance lo hanno tenuto in contatto con il pezzo. La sua passione è tornata. "

Ma in mezzo al turbine che l'ha travolta, Sofia Coppola ha detto di non aver mai considerato le ramificazioni più ampie che la sua scelta potrebbe avere. "Non stavo prendendo le cose molto sul serio", ha detto. “Avevo l'età per provare qualsiasi cosa. Ci sono solo saltato dentro senza pensarci molto ".

AL PACINO E ROBERT DE NIRO

"The Godfather part III" debuttò il 25 dicembre 1990. Le reazioni critiche furono stravaganti quanto l'hype che lo circondava, e alcune recensioni furono brillanti: il New York Times lo definì "una continuazione valida e profondamente commovente della famiglia Corleone saga "che ha offerto a Coppola" l'opportunità di ritrovare lo splendore perduto di una carriera ". Molti altri giudizi non erano solo negativi ma graffianti: il Washington Post ha detto che il film "non è solo una delusione, è un fallimento di proporzioni strazianti", aggiungendo che "sporca ciò che era venuto prima".

al pacino a savoca

Un particolare filone di critica si è concentrato sulla performance di Sofia Coppola nei panni di Mary, che muore in un fallito attentato alla vita di Michael. Il Post l'ha definita "irrimediabilmente dilettantistica" e la rivista Time ha scritto che la sua "sfacciataggine da papera si avvicina a distruggere il film".

Per Sofia Coppola, il debutto fu sconcertante; le era stato chiesto di prendere parte a servizi fotografici glamour per riviste come Entertainment Weekly, solo per ritrovarsi sulle copertine circondata da titoli come "È fantastica, o così terribile che ha distrutto la nuova epica di suo padre?"

La Keaton innamorata di Al PAcino

Ripensando al calvario, ha detto: “Era imbarazzante essere lanciata al pubblico in quel modo. Ma non era il mio sogno essere un'attrice, quindi non sono stata schiacciata. Avevo altri interessi. Non mi ha distrutto. "

La "Parte III" ha incassato oltre 136 milioni di dollari in tutto il mondo; è stato nominato per sette Oscar ma non ne ha vinto nessuno. Francis Ford Coppola, già irritato dalle recensioni negative, è stato ulteriormente trafitto nel vedere la figlia trasformata in capro espiatorio per i suoi difetti e si è incolpato per averla messa in quella posizione.

mario donatone il padrino

"Volevano attaccare l'immagine quando, per alcuni, non è stata all'altezza della sua promessa", ha detto. "E sono venuti dopo questa ragazza di 18 anni, che l'aveva fatto solo per me." La storia che aveva appena raccontato nel film ha fornito una metafora irresistibile: "La figlia ha preso il proiettile per Michael Corleone - mia figlia ha preso il proiettile per me", ha detto.

Sono passati decenni , durante i quali Coppola ha continuato a rielaborare i suoi film passati, inclusi i primi due film "Il Padrino", "Apocalypse Now" e "The Cotton Club". Si è anche liberato di un po' del suo orgoglio ed è diventato una persona più umile.

IL CAST DE IL PADRINO - THE GODFATHER

È consapevole della cattiva reputazione di "The Godfather Part III" e che nessuna quantità di modifiche potrebbe essere sufficiente per riscattarlo agli occhi di alcuni spettatori. Come mi ha detto in una video intervista dalla sua tenuta di Napa, "Quando un film viene girato per la prima volta e sta per essere lanciato, sai che qualunque sia la reazione lo definirà per tutta la sua vita".

MARIO PUZO - IL PADRINO - THE GODFATHER

C'erano anche cose nel film che lo infastidivano, a cominciare dal titolo "Parte III" che era costretto ad accettare.

Si è reso conto che l'inizio del film rendeva "difficile capire di cosa parlava la storia". “Il pubblico entra in un film con una certa quantità di risorse. Sono disposti a venire con te, ma c'è un limite. "

"Il Padrino, Coda" inizia ora con una scena che è arrivata più tardi nella "Parte III", quando Michael sta negoziando un accordo multimilionario, che coinvolge la Banca Vaticana e una società immobiliare, con l'arcivescovo disperato Gilday (Donal Donnelly). Lo scopo di questo cambiamento, ha detto Coppola, era in parte quello di parallelizzare più da vicino l'apertura del "Padrino" originale, quando Vito Corleone (Marlon Brando) ascolta le suppliche arrabbiate di un becchino offeso.

IL PADRINO - MATRIMONIO TRA MICHAEL CORLEONE E APOLLONIA

Iniziare in questo modo stabilisce immediatamente la posta in gioco del film, Coppola ha detto: “Hai capito bene: qual è il problema? I Corleones hanno raggiunto un tale livello di successo e ricchezza da essere in grado di prestare denaro al Vaticano".

"Coda" ha altri morsi e pieghe dappertutto - vedrai meno, per esempio, di Don Altobello, un personaggio di supporto interpretato da Eli Wallach - ma l'altro cambiamento significativo arriva alla conclusione. (spoiler)

Dove "Parte III" è terminata con l'anziano Michael che si accascia sulla sedia e cade a terra morto , "Coda" lo mostra vecchio e vivo mentre la scena sfuma nel nero e compaiono una serie di titoli. "Quando i siciliani ti augurano 'Cent'anni" ... significa "per lunga vita". ... e un siciliano non dimentica mai ".

Nonostante un nuovo titolo che promette il contrario, Coppola ha spiegato che Michael in realtà non muore. "In effetti, per i suoi peccati, ha una morte peggiore della morte", ha detto Coppola. “Potrebbe aver vissuto molti, molti anni dopo questa terribile conclusione. Ma non ha mai dimenticato quanto ha pagato. "

robert de niro in il padrino parte ii

“Ho passato ore, giorni, settimane a pensare, come morirò? È fatalista. Amo morire. Quale attore non lo fa? ", ha detto Pacino. Ma finire il film come fa Coppola ora, con Michael bloccato in un purgatorio di sua creazione. "Lasciarlo sveglio, non morire, questa è la tragedia di tutto", ha detto.

Forse il suo unico rimpianto, disse Pacino è che non può fare di nuovo la scena quando è finalmente vecchio come Michael dovrebbe essere: "Sono pronto per farlo ora!" ha esclamato. “Lo capisco meglio! Non ho bisogno di trucco! "

Potrebbero esserci altri film sul "Padrino" in arrivo? Michael Corleone potrebbe ancora prendere in considerazione i piani futuri di qualcun altro?

funerale don vito corleone

Il regista ha detto che ci furono discussioni, molti anni fa, su un potenziale quarto film - come lo immaginava, avrebbe continuato la storia di Vincent ai giorni nostri e sarebbe tornato alla storia di Vito e Sonny negli anni '30 - ma la morte di Puzo nel 1999 ha precluso questa possibilità.

Ciò non impedisce alla Paramount di realizzare sequel, se lo desidera. "Potrebbe benissimo esserci un 'Padrino IV' e 'V' e 'VI'", ha detto Coppola. "Non possiedo 'The Godfather'."

talia shire

Per Francis Ford Coppola, il fatto che abbia probabilmente impresso il suo ultimo timbro alla serie di film che ha cambiato la sua vita e influenzato il cinema per decenni a venire non è un'occasione di nostalgia o di celebrazione; è solo un promemoria che ci sono così tanti altri tipi di film che vuole ancora realizzare e generi in cui vuole recitare.

Se ci sono altri film sul "Padrino" in arrivo, ha detto: "Non li farò. Ma io sono un vecchio. "

