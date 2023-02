IL MONOLOGO CHIARA FERRAGNI L'HA SCRITTO DA SOLA? CI CREDIAMO! - ERA UN TEMINO DA SCUOLA ELEMENTARE IN CUI L’INFLUENCER HA INFILATO LA STOCCATA ALL’EX FIDANZATO RICCARDO POZZOLI: “HO PERMESSO DI DIRE AD ALTRI CHE MI HANNO CREATO” – IL DIRETTORE DI "DOMANI", STEFANO FELTRI: "UNA CHE OGNI GIORNO PARLA DI SÉ STESSA A 28 MILIONI DI FOLLOWER VA IN PRIMA SERATA DAVANTI AD ALTRI VENTI MILIONI E PARLA DI SÉ STESSA (E A SÉ STESSA). MOSTRA, SU RAI1 COME SU INSTAGRAM, SOLO SÉ STESSA. CONFERMA DI NON AVERE ALTRI ARGOMENTI" - VIDEO: LA FERRAGNI PROVA A FRIGNARE, MA NON LE ESCONO LE LACRIME