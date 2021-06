Arbore Boncompagni - Alto Gradimento marenco boncompagni bracardi arbore

DAGONEWS

E’ partito l’omaggio ad “Alto Gradimento”, la trasmissione più innovativa e maggiormente iconica dell’intera storia radiofonica. L’occasione arriva dal 50° anniversario del programma di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Ora arriva “ALTO GRADIMENTO REVISITED”, ovvero la riproposta degli sketch e dei personaggi più famosi (Scarpantibus, Colonnello Buttiglione, Max Vinella, Sgarrambona, Professor Aristogitone, Dott. Marsala, Pasquale Zambuto, Catenacci, Maestro Cerbottana, ecc.), a riproporre la galleria Dario Salvatori in coppia con lo stesso Renzo Arbore.

In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 sulle frequenze di Isoradio. La trasmissione nacque nel 1970 su Raidue (allora Secondo Programma), subito dopo la chiusura di “Bandiera Gialla”, il primo programma a trasmettere rock e rhythm & blues nato proprio dalla mente di A&B. Chiusa anche “Per voi giovani”, i due conduttori pensarono ad un nuovo programma di musica e scenette, titolo “Musica e puttanate”.

Per poco non venne accettato. Allora si ripiegò su “Basso Gradimento”, tramutato poi in “Alto Gradimento”. Il successo fu immediato, grazie anche all’infinita varietà di personaggi inventati a rotta di collo da Giorgio Bracardi e Mario Marenco, ma anche da Franco Bracardi (ex pianista dei Flippers e in seguito del “Maurizio Costanzo Show”) e da Marcello Casco. Il programma durò dodici anni e poi ripreso su Radiouno con il titolo “Radio anghe noi” (satira di “Radio anch’io”, il programma che lo precedeva).

“Alto gradimento” fornì la stura a gran parte della nascente radiofonia privata che stava nascendo in quegli anni, incoraggiata soprattutto per il libero utilizzo dell’improvvisazione e per schemi radiofonici allora irrituali. “ALTO GRADIMENTO REVISITED”, oltre a riproporre tutti i personaggi di maggior successo rilancia le scalette originali con i brani trasmessi, ricordando che il programma lanciò artisti quali Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Rino Gaetano, Alunni del Sole, Cugini di Campagna e ancor di più di musicisti americani di tradizione funk.

La conduzione di Dario Salvatori, testimone dell’epoca, vede un Renzo Arbore in grande forma, e le sue tre telefonate a puntata (con invenzioni, doppi sensi, largo uso del dialetto foggiano ecc.) costituiscono il sostanzioso valore aggiunto.