28 mag 2019 11:55

FERMI TUTTI! LA SCIARELLI, PER RISOLLEVARE GLI ASCOLTI, SI IMBARBARISCE IN MODALITÀ D’URSO. MERCOLEDÌ SCORSO ‘’CHI L’HA VISTO?’’ È SCESO ALL’8% CONTRO LA D’URSO PRATIZZATA E DOMANI SERA LA SCIARELLI OSPITERÀ PAMELA PRATI PER PARLARE DI TRUFFE ONLINE E CERCARE DI RISALIRE - PUÒ IL SERVIZIO PUBBLICO OSPITARE (E PAGARE?) UN’EX SHOWGIRL CHE CONTINUA A RACCONTARE MENZOGNE AL PUBBLICO? - SARA' UNA SFIDA A DISTANZA CON LA MICHELAZZO SU CANALE5