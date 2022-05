FERMI TUTTI! SERINO ANNUNCIA CHE ROBERTO SAVIANO È SBARCATO SU TIK TOK. "E SI PRESENTA COME LO SCRITTORE CHE DA PIÙ DI 16 ANNI VIVE SOTTO SCORTA COME SE VIVERE SOTTO SCORTA FOSSE UN SURPLUS CHE I TIK TOKER POSSONO SUBITO AFFERRARE. IL “GIOVANE HOLDING”, CON IL SUO NUOVO ROMANZO DEDICATO A GIOVANNI FALCONE HA INAUGURATO ANCHE UNA NUOVA CORRENTE LETTERARIA: “I PROFESSIONISTI DELL’ANTI-LETTERATURA”. PERCHÉ NESSUN VERO SCRITTORE SI PRESENTEREBBE COSÌ: LA QUALITÀ DELLA SCRITTURA È PROPORZIONALE ALLA SCORTA CHE HAI? - VIDEO

SAVIANO SU TIK TOK

Gian Paolo Serino per Dagospia

roberto saviano

“Eccomi su Tik Tok. Allora mi presento. Sono Roberto Saviano e faccio lo scrittore. Da più di 16 anni vivo sotto scorta. Cioè vivo tra carabinieri, sotto scorta…”-

Inizia così il discorso inaugurale di Roberto Saviano che è appena sbarcato su “Tik Tok” con un video che si apre proprio con queste parole, come se vivere sotto scorta fosse un surplus che i Tik Toker possono subito afferrare. Il “Giovane Holding”, che con il suo nuovo romanzo dedicato a Giovanni Falcone ha inaugurato anche una nuova corrente letteraria: “I professionisti dell’anti-letteratura”.

Perché nessun vero scrittore si presenterebbe così: la qualità della scrittura è proporzionale alla scorta che hai? Saviano mai come in questi giorni è più rintracciabile: poco sui giornali, che non stanno molto considerando la sua ultima fatica letteraria, è in ogni trasmissione televisiva. Luoghi sicuramenti “bonificati”

serino

Saviano scrive in un mondo decolorato: un mondo che da lui cerca un nuovo Pasolini stinto e slavato sotto scorta armata. In Pasolini la vita era una ruota di scorta da non usare mai perché allora la scorta della vita diventi tu.

SAVIANO SU TIK TOK

SAVIANO SU TIK TOK

roberto saviano