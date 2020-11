FERMI TUTTI, È TORNATA PAMELA PRATI! – L'EX PROMESSA SPOSA DI MARK CALTAGIRONE SU “CHI” DOPO MESI DI SILENZIO: “QUELLO CHE MI È ACCADUTO È CRUDELE, SONO STATA VITTIMA DI UN SISTEMA CHE MI HA FATTO MALE. ADESSO NON LAVORO” (ECCO SPIEGATO IL PERCHÉ DELL’INTERVISTA) – “QUANDO MI INNAMORO PENSO SEMPRE CHE MI SPOSERÒ E FORMERÒ UNA FAMIGLIA. TORNO CON UNA CANZONE DEDICATA A MIA MADRE, ‘MARIPOSITA’"

«Il Prati-gate? Quello che mi è accaduto è crudele, sono stata vittima di un sistema che mi ha fatto male. Adesso non lavoro perché, purtroppo, ciò che mi è accaduto è stato raccontato male, ma il tempo mi darà ragione e verrà fuori la verità», racconta Pamela Prati, dopo qualche mese di silenzio, in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 18 novembre.

«Torno con una canzone, Mariposita, dedicata a mia madre. L'ho intitolata così perché quando ero piccola mi chiamava “mariposa” (farfalla in spagnolo, ndr). Mi manca tanto e in questi momenti drammatici non faccio che pensare a lei. Io ho avuto un'infanzia difficile, mio padre ci ha abbandonati e lei è stata il mio unico punto di riferimento». E poi la Prati parla del suo rapporto con l'amore: «Mi accusano che ogni tot per far parlare di me annuncio un matrimonio.

Ma io quando mi innamoro penso sempre che mi sposerò e formerò una famiglia e, visto che faccio questo lavoro da 40 anni, più volte mi hanno chiesto della mia vita privata e più volte, quando ero innamorata, ho detto che avrei voluto sposarmi. Che male c’è? E poi questo è il mio punto debole e le persone se ne approfittano.

Ora sono sola e così ho trascorso il lockdown. Mi ha rafforzata e mi ha dato la possibilità di “riavvicinarmi” alla mia famiglia, a mia sorella e ai miei nipoti... Ci siamo tenuti compagnia con le videochiamate, Un compagno? Mi piacerebbe, ma dovrebbe essere uomo, non maschio, leale e accettare le fragilità».

