I FERRAGNEZ CI MOSTRANO LA TERAPIA DI COPPIA PERCHÉ TUTTO IL RESTO LO AVEVAMO GIÀ VISTO - NELLA SERIE TV SU AMAZON PRIME SI PARTE CON UNA SEDUTA DALLO PSICOLOGO: NON C'ERA ALTRO MODO DI METTERSI A NUDO, PER DUE CHE VIVONO SU INSTAGRAM COI TELEFONI PUNTATI ADDOSSO - "LA STAMPA": "STUCCHEVOLE? CERTO. IL PRIVATO È STORYTELLING E NON LO HANNO CERTO INVENTATO LORO, MA I KARDASHIAN E GLI OSBOURNE, CHE VOLEVANO SOLO FARSI INVIDIAR E VENERARE" (COME CHIARA E FEDEZ...)

Simonetta Sciandivasci per “La Stampa”

La sola cosa che non avremmo potuto vedere su Instagram, di Chiara Ferragni e Fedez, è la terapia di coppia. O forse avremmo potuto, perché loro avrebbero saputo servircela, sapientemente trasfigurata, bollita e ribollita, ma sono troppo poco ingenui per commettere un errore così enorme: dopo anni di Codacons addosso, hanno capito il senso dell'Italia per le categorie protette.

Sanno che i medici non si tagliano, la terapia non si riduce a una Gif, o a una story, né ora né mai: sanno che, se lo avessero fatto, sarebbero stati incriminati per vilipendio della salute mentale.

E allora la terapia di coppia, la loro, ce la mostrano in un documentario, che naturalmente è una serie, The Ferragnez, in mondovisione su Amazon Prime da ieri, e annunciato su Instagram da Chiara che, in felpa, lacrime e struccata, dice: «Siamo proprio noi, con tutti i nostri lati negativi e positivi, ci siamo messi a nudo».

Non c'era altro modo di mettersi a nudo, per due che come loro vivono con i telefoni puntati addosso a tutte le ore, e si sono filmati mentre si insultavano, s'innamoravano, prendevano confidenza, si sposavano, diventavano genitori, inauguravano ospedali, piangevano, e insomma facevano tutto meno che essere infelici.

Non restava che questo: mostrarci la crepa e farlo per noi, non per loro. Il punto dei documentario sembra essere questo e anzi è questo: guardate come si può imparare a parlarsi, come ci si ama; guardate come si fa a non divorziare.

Lo dice Chiara, imperatrice del loro brand: «Ci siamo esposti per fare qualcosa di positivo». E cioè dimostrare, più che mostrare, che la felicità è faticosa, che le differenze diventano alture e muri di gomma anche quando si ha tutto, che il marito di una delle donne più influenti del mondo non sa dirle che è ferito e allora la attacca e lei, che non ha mai permesso a niente e nessuno di turbare la costruzione della sua favola di modo che non avesse mai bisogno di manutenzione ma solo di traguardi, ecco, lei guarda l'analista terrorizzata ed è bambina per la prima volta da anni, ma è pure madre, momager, assistente, tutto. Il dottore le dice: tuo marito soffre e lei si smarrisce per 5 infiniti secondi. Cinque e basta, perché lui è la fanteria e lei è la guerra.

Lui confessa di non riuscire a parlarle dei suoi problemi perché sa che lei li sminuisce (come non capirla). Lui dice che come padre si è sentito inadeguato e nel frattempo lei partorisce due volte e porta il figlio sulle giostre e gli dice di non aver paura.

Lui dice che se ne frega del Natale, che ha pochi amici, che non ama la compagnia, e lei invece gioca con le sorelle, va a fare Yoga e ride in faccia al maestro, parla a braccio ai suoi follower mentre suo marito prova la frase giusta da dire a Sanremo per giorni decine di volte, pure mentre si allaccia le scarpe.

Lui la chiama dall'Ariston e lei gli dice: «Amore, mia sorella non sapeva che cosa fosse Sanremo giovani, ha capito Saremo giovani!». E ride. Per lui non c'è agnizione: da anni, lui è sempre una variazione di un suo verso: «Sono solamente un bambino che chiamerai papà».

Stucchevole? Certo. Il privato è storytelling e non lo hanno inventato loro: prima c'erano i Kardashian e prima ancora gli Osbourne, i primi influencer, gli altri rocker: né gli uni né gli altri sembravano voler rieducare nessuno, ma farsi invidiar e venerare sì, eccome.

Il domani della social parade matrimoniale è (speriamo) di Federica Pellegrini che, l'altra sera, su Instagram, ha marchiato la fronte del suo compagno, Matteo Giunta, con sotto la musica del Re Leone, quella della scena di «tutto questo, un giorno, sarà tuo». Sempre esproprio del maschio è, ma fatto meglio e senza incitazione al taccuino.

