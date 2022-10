FERRARI-PANATTA, BUONA LA PRIMA! – LA SECONDA PARTE DI “DOMENICA DRIBBLING”, CON PAOLA FERRARI E ADRIANO PANATTA, FA ARRIZZARE LO SHARE AL 3,20%, CONTRO L’1,20 DELLA PRIMA: NON MALE PER LA DISASTRATA RAI2, A QUELL’ORA E CON QUELLA CONCORRENZA…

Da www.repubblica.it

domenica dribbling

Buona la prima per la nuova trasmissione su Rai 2, Domenica Dribbling: la prima parte ha fatto l'1,20 per cento, pochino. La seconda con il debutto della nuova coppia Paola Ferrari- Adriano Panatta il 3,20, non male su Rai 2, a quell'ora del pomeriggio e con quella concorrenza.

Qualcuno temeva peggio: funziona il duo Ferrari-Panatta, uno storico volto delle Rai e l'ex campione che sa cosa dice e ha il coraggio di dirlo. Si può crescere. Ancora timidina Elisa Di Francisca, puntuale e pungente Teotino che di calcio ne capisce, un po' troppo retorico Terruzzi.

domenica dribbling 1

Ora ci sono altre quattro puntate, poi lo stop per i Mondiali e la ripresa a gennaio. Gli ascolti Rai, si sa, son quelli: la Domenica Sportiva di Alberto Rimedio (e Lia Capizzi) ha fatto il 5,6 per cento, battuta di due punti (7,4) dal concorrente Pressing. Per questo Domenica Dribbling è una boccata di aria fresca, il tentativo di cambiare schemi, di lasciare un (piccolo) segno. C'è ancora da lavorare, da limare, ma vale la pena provarci.

paola ferrari adriano panatta domenica dribbling paola ferrari domenica dribbling paola ferrari domenica dribbling paola ferrari domenica dribbling 2