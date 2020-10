LA FERRARIO HA UN LIBRO DA PROMUOVERE E QUINDI ATTACCA BRIGA CON TUTTI - DOPO AVER DEFINITO LA TV DI FAZIO ''MASCHILISTA, CON VALLETTA SEMIMUTA E BRUTTINA INTELLIGENTE'', RIFERITA A FILIPPA LAGERBACK E LUCIANA LITTIZZETTO, IERI SI È SCONTRATA CON RAMPINI, CHE PERÒ GLIELE HA CANTATE: ''VOI SIETE TUTTI CONVINTI CHE QUI IN AMERICA C'È L'INFERNO SANITARIO, VI DEVO STUPIRE. QUI SI FANNO PIÙ TAMPONI A NEW YORK CHE IN TUTTA ITALIA''

1. FEDERICO RAMPINI CONTRO TIZIANA FERRARIO, RISSA IN DIRETTA A PIAZZAPULITA: "FAMMI PARLARE", "NON RICOMINCIARE"

"Vista dall'America, la situazione italiana è pessima". Federico Rampini, corrispondente di Repubblica dagli Usa e noto anti-Trumpiano, spiazza Corrado Formigli e i telespettatori di Piazzapulita: "Non siete quel modello... Una settimana fa parlavamo dell'Italia come nuova Danimarca, purtroppo non è così. Voi siete tutti convinti che qui in America c'è l'inferno sanitario, vi devo stupire: io il vaccino anti-influenzale me lo sono fatto un mese fa, si sta facendo per tutti e gratuito, è una macchina che funziona molto bene da anni. Ho fatto un'attesa di 20 minuti davanti a una farmacia di quartiere e non ho pagato un centesimo".

E i tamponi? "Ogni giorno se ne fanno più a New York che in tutta Italia. Le critiche sono servite". E qui scatta la rissa con Tiziana Ferrario, storica giornalista del Tg1 ed ex inviata negli Usa: "Tu stai decantando le meraviglie di un sistema sanitario che è per pochi...". "No no no, non cominciamo con questa storia", si accalora Rampini. "No ma fai dire un attimo a me perché tu hai appena detto", alza la mano la Ferrario. Ma Rampini, versione Caterpillar, la macina senza pietà.

2. CHE TEMPO CHE FA, TIZIANA FERRARIO CONTRO FAZIO: «TV MASCHILISTA CON VALLETTA SEMIMUTA E BRUTTINA INTELLIGENTE»

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

Una “tv maschilista” di cui “non essere orgogliosi”. Che Tempo Che Fa finisce al centro di una polemica – un po’ fuori tempo massimo – lanciata da Tiziana Ferrario. Su Twitter la giornalista si è scagliata contro il programma di Fabio Fazio, che, a suo giudizio, non valorizzerebbe abbastanza le presenze femminili.

In particolare, secondo la Ferrario la trasmissione avrebbe ospitato troppe poche donne. A dimostrazione di questa tesi, la giornalista ha pubblicato un elenco di ospiti maschili susseguitisi ultimamente nello show domenicale. Al di là della scarsa valenza di tale computo (secondo noi un ospite va scelto in quanto interessante, al di là del fatto che sia uomo o donna) va ricordato che il programma faziesco ha spesso lasciato spazio a figure femminili riconosciute in vari ambiti, dalla cultura allo spettacolo, passando per la scienza, la moda, l’impegno civile e lo sport.

“Della trasmissione di Fazio non mi piace il format con il conduttore uomo autorevole fintomodesto dietro una scrivania, la valletta semimuta, la bruttina ma intelligente e spiritosa che, per fortuna, esiste. A parti capovolte sarebbe impossibile“

ha affermato l’ex conduttrice del Tg1, aggiungendo poi una serie di critiche rispetto allo schema fisso del programma.

“Un format al contrario con donna che conduce, bel valletto che annuncia e comico bravo ma bruttino l’ha mai visto? Io no (…) Non basta avere la Littizzetto che è brava a fare il suo lavoro. Gli ospiti esperti di qualcosa non possono essere solo uomini… Lo schema è conduttore uomo al centro con scrivania autorevole, valletta che annuncia e satira fatta da Litizzetto. Lo farebbero al contrario?“.

Un’invettiva che, a nostro avviso, arriva un pochetto in ritardo visto che il programma in questione va in onda senza interruzione da alcuni lustri, rimanendo peraltro invariato anche nel passaggio da una rete all’altra. Sul ruolo di “valletta semimuta” di Filippa Lagerback, inoltre, Ferrario non scopre nulla di nuovo: la showgirl svedese da 15 anni svolge quel compito all’interno dello show e lo fa per propria deliberata (e sì, discutibile) scelta. Lo stesso discorso vale per Luciana Littizzetto, che da altrettanti anni si accovaccia sulla scrivania di Fazio per pronunciare i propri interventi satirici.

Parlare di “tv maschilista” ci sembra, in generale, un po’ sproporzionato, anche se è vero che nel programma si ricorre talvolta a schemi poco innovativi, anche rispetto all’atteggiamento riservato agli ospiti. Il continuo indugiare del conduttore sull’avvenenza di alcune sue ospiti, ad esempio, più che una galanteria appare spesso come un’artefatta formalità che ricade nel cliché.

