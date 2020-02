FESTIVAL CARNEVAL - BUGO E MORGAN, NONOSTANTE SIANO STATI SQUALIFICATI, POTREBBERO ESIBIRSI LO STESSO FUORI GARA: C'E' UN PRECEDENTE CON LOREDANA BERTE' - I DISCOGRAFICI: "MORGAN AVEVA FIRMATO LA LIBERATORIA CHE LO IMPEGNAVA A NON OFFENDERE LA RAI E TUTTI. NON CAPIAMO PERCHE' SIA STATO SQUALIFICATO ANCHE BUGO, CHE NON SAPEVA CHE IL TESTO DELLA CANZONE SAREBBE STATO CAMBIATO..."

(ANSA) - "Bugo e Morgan non rientrano. Si tratta di defezione, quindi da regolamento sono squalificati dal festival di Sanremo". Lo annuncia Amadeus dal palco dell'Ariston. "Li considero due grandi artisti e la loro è una bellissima canzone, come le altre 23. Spiace che non siano qui a cantare".

DISCOGRAFICI BUGO, MORGAN OSPITE,NON CAPIAMO SQUALIFICA

(ANSA) - "Il brano è di Bugo con un feat. di Morgan, e Morgan aveva firmato la liberatoria che lo impegnava a non offendere la Rai e tutti. Quello che non capiamo è perché si sia stato squalificato anche Bugo". Lo hanno appena spiegato i discogrtafici di Bugo, in un incontro estemporaneo con i giornalisti in sala stampa dopo la squalifica del brano 'Sincero'. "Bugo - hanno sottolineato - non sapeva che Morgan avrebbe cambiato il testo, Era solo special guest, invitato a cantare nella canzone, inclusa nell'album di Bugo che è uscito oggi". I problemi sono iniziati ieri con l'esibizione nella serata delle cover, "hanno provato male e tardi, perché alcune partiture erano completamente sbagliate. Non sono riusciti a provare bene e ieri è successo il disastro che abbiamo visto. Morgan voleva fare il pianista, il direttore d'orchestra, il cantante e forse anche il presentatore. E alla fine è uscito è uscito quello che è uscito. Sulla follia altrui non abbiamo gestione".

SANREMO: COSÌ MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DEL BRANO

(ANSA) - "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa", "ma tu sai solo coltivare invidia", "ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io". In questo modo Morgan ha modificato il testo della canzone Sincero, provocando l'uscita di scena di Bugo che ha interrotto la performance sul palco dell'Ariston.

